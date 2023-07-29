Достройка музея Голодомора: Зеленский объяснил, почему отклонил законопроект

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о выделении более 500 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида. В свою очередь, в соответствующем тексте он написал свои предложения.

Об этом говорится в карточке законопроекта №9437.

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В первую очередь — защита Украины

По словам Зеленского, у него нет возражений относительно достройки музея, но, по его мнению, сначала нужно защитить суверинитет и территориальную целостность нашего государства. Для этого необходимо укрепить оборону, чтобы противостоять врагу.

Отклонение закона

"Учитывая изложенное, считаю, что усилия всех государственных органов и органов местного самоуправления должны быть направлены на принятие жизненно необходимых решений, прежде всего приближающих победу Украины, поэтому предлагаю Закон отклонить", — подчеркнул глава государства.

Текст предложений

Что известно о законопроекте

В правительстве еще 13 июля поддержали предоставление дополнительного финансирования в завершение строительства музея Голодомора. Сумма этого законопроекта составляет 573,9 млн гривен.

Однако такое решение возмутило украинцев, ведь тратить бюджетные средства таким образом неуместно во время войны.

Напомним, ранее Сенат Италии проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.