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ДПСУ посилила заходи контролю за виїздом чоловіків через систему "Шлях"

4 червня 2023 12:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ДПСУ посилила заходи контролю за виїздом чоловіків через систему "Шлях"
Прикордонник перевіряє автомобіль на кордоні. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прикордонники посилили контроль за виїздом чоловіків з України, які зареєстровані в системі "Шлях". Вони намагаються викрити порушників, які після перетину кордону не повертаються в країну. 

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає "Бізнес цензор".

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Контроль за виїздом чоловіків через систему "Шлях"

У ДПСУ розповіли, що з початку 2023 року з України виїхали близько 4,3 тисячі чоловіків, які були внесені до системи "Шлях". 

До того ж прикордонники направили 100 повідомлень до "Укртрансбезпеки" щодо виявлених правопорушень перевізниками, які вносили до системи інформацію про водіїв, які покинули країну та у визначені законодавством терміни не повернулися назад. 

З початку дії системи вже 38 українським перевізникам  тимчасово припинено доступ до "Шляху". Через порушення було відкрито понад 60 кримінальних проваджень за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). До того ж про підозру у вчиненні злочину повідомлено 126 особам і засуджено чотири людини. 

Прикордонники зазначили, що деякі громадяни використовують систему для перетину кордону з метою подальшого неповернення на територію.

"Зокрема, 1,5% осіб, які виїжджали з України у січні-лютому цього року по системі "Шлях", вчасно не повернулися в країну у визначений термін 60 діб... Такий характер правопорушень спостерігається у перевізників майже зі всіх регіонів України, але найбільше з Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської та Львівської областей", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 18 серпня, тож військовозобов'язаним чоловікам й надалі будуть вручати повістки, а також для них буде діяти заборона на виїзд за кордон. Проте, законодавством передбачено винятки для деяких категорій чоловіків.

Також ми писали, чи можуть виключені з військового обліку покинути Україну.

Додамо, чи може виїхати за кордон чоловік з двома дітьми та вагітною дружиною. 

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