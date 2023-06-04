ГПСУ усилила меры контроля за выездом мужчин через систему "Шлях"

Пограничник проверяет автомобиль на границе. Фото: google.com

Пограничники ужесточили контроль за выездом мужчин из Украины, зарегистрированных в системе "Шлях". Они пытаются разоблачить нарушителей, которые после пересечения границы не возвращаются в страну.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает "Бизнес цензор".

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Контроль за выездом мужчин через систему "Шлях"

В ГНСУ рассказали, что с начала 2023 года из Украины выехали около 4,3 тысячи мужчин, которые были внесены в систему "Шлях".

К тому же пограничники направили 100 сообщений в "Укртрансбезопасность" о выявленных правонарушениях перевозчиками, которые вносили в систему информацию о покинувших страну водителей и в определенные законодательством сроки не вернулись назад.

С начала действия системы уже 38 украинским перевозчикам временно прекращен доступ к "Шляху". Из-за нарушений было открыто более 60 уголовных производств по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). К тому же о подозрении в совершении преступления сообщено 126 лицам и осуждены четыре человека.

Пограничники отметили, что некоторые граждане используют систему для пересечения границы для дальнейшего невозвращения на территорию.

"В частности, 1,5% выезжавших из Украины в январе-феврале этого года по системе "Шлях вовремя не вернулись в страну в определенный срок 60 суток... Такой характер правонарушений наблюдается у перевозчиков почти из всех регионов Украины, но больше всего из Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областей", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 18 августа, поэтому военнообязанным мужчинам и дальше будут вручать повестки, а также для них будет действовать запрет на выезд за границу. Однако законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий мужчин.

Также мы писали, могут ли покинуть Украину те, кто исключены из военного учета.

Добавим, может ли уехать за границу мужчина с двумя детьми и беременной женой.