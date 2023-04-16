ДСНС показала, як допомагають українцям боротися з повенями

Рятувальник допомагає із наслідками повені. Фото: ДСНС України

Наразі рятувальники продовжують допомагати людям, які страждають від наслідків весняної повені. Вони працюють старанно, щоб забезпечити мешканців необхідними ресурсами, та щоб евакуювати тих, хто опинився у скрутному становищі.

Про це повідомляє ДСНС України.

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З моменту початку робіт рятувальники доставили понад 24,1 тонни питної води та 260 кг харчових продуктів для потреб постраждалого населення. Вони також перевезли через водні перешкоди 1 тис. 344 особи та евакуювали 22 громадян. Крім того, вони відкачали 10 570 м куб. води.

Попри зусилля рятувальників, залишається безліч людей, які, як і раніше, опинилися у скрутному становищі. Наразі підтоплено 916 домогосподарств (міста, обійстя), а також 225 будинків, з яких 187 є дачними. Крім того, як і раніше, підтоплено 10 747 га сільгоспугідь у Волинській, Рівненській та Черкаській областях.

Таким чином, попри виконану роботу, рятувальникам належить продовжувати боротися з наслідками весняної повені, щоб забезпечити безпеку та комфорт для всіх мешканців, які постраждали від неї.

Нагадаємо, спостерігається сезонне підвищення рівня води в межах рік Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Також ми писали, що на Дніпрі залишається найкритичніша ситуація із підняттям рівня води. Цього року в Чернігівській області очікується паводок, який перевищуватиме рівень паводка 2013 року. Якщо рівень води продовжить підніматися, то під загрозою підтоплення залишаться 22 населені пункти, де проживає понад 4 тисячі осіб.