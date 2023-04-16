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ГСЧС показала, как помогают украинцам бороться с наводнениями

16 апреля 2023 11:09
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ГСЧС показала, как помогают украинцам бороться с наводнениями
Спасатель помогает с последствиями наводнения. Фото: ГСЧС Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В настоящее время спасатели продолжают помогать людям, которые страдают от последствий весеннего наводнения. Они работают усердно, чтобы обеспечить жителей необходимыми ресурсами, и чтобы эвакуировать тех, кто оказался в затруднительном положении.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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С момента начала работ, спасатели доставили более 24,1 тонны питьевой воды и 260 кг продуктов питания для нужд пострадавшего населения. Они также перевезли через водные препятствия 1 тыс. 344 человек и эвакуировали 22 гражданина. Кроме того, они откачали 10 тыс. 570 м куб. воды.

Несмотря на усилия спасателей, остается множество людей, которые по-прежнему оказались в затруднительном положении. В настоящее время подтоплены 916 домохозяйств (города, подворья), а также 225 домов, из которых 187 являются дачными. Кроме того, по-прежнему подтоплено 10 747 га сельхозугодий в Волынской, Ровенской и Черкасской областях.

Таким образом, несмотря на проделанную работу, спасателям предстоит продолжать бороться с последствиями весеннего половодья, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для всех жителей, которые пострадали от него.

Напомним, наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

Также мы писали, что на Днепре остается самая критическая ситуация с поднятием уровня воды. В этом году в Черниговской области ожидается паводок, который будет превышать уровень паводка 2013 года. Если уровень воды продолжит подниматься, то под угрозой подтопления останутся 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.

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