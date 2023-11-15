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Дубінський в СІЗО, СБУ відкрила справу на Фаріон — прямий ефір Новини.LIVE

15 листопада 2023 19:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Дубінський в СІЗО, СБУ відкрила справу на Фаріон — прямий ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Гостем ефіру Новини.LIVE став політтехнолог Андрій Золотарьов. Разом з ведучим Віталієм Прудиусом говорили про фінансову підтримку України Сполученими Штатами та багато іншого.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 19:45 за посиланням.

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Політтехнолог Андрій Золотарьов дав інтерв'ю Новини.LIVE. Під час нього разом з ведучим Віталієм Прудиусом обговорили фінансову підтримку України Сполученими Штатами, про що буде мова на зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна.

Також проаналізували скандал з Іриною Фаріон, де зараз знаходиться Олексій Арестович та що буде зі справою проти нардепа Олександра Дубінського.

Нагадаємо, що Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. У своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скриншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника. 

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