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Дубинский в СИЗО, СБУ открыла дело на Фарион — прямой эфир Новини.LIVE

15 ноября 2023 19:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Дубинский в СИЗО, СБУ открыла дело на Фарион — прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Гостем эфира Новини.LIVE стал политтехнолог Андрей Золотарев. Вместе с ведущим Виталием Прудиусом говорили о финансовой поддержке Украины Соединенными Штатами и многом другом.

Смотрите эфир Новини.LIVE в 19:45 по ссылке.

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О чем эфир

Политтехнолог Андрей Золотарев дал интервью Новини.LIVE. Во время него вместе с ведущим Виталием Прудиусом обсудили финансовую поддержку Украины Соединенными Штатами, о чем будет речь на встрече Байдена и Си Цзиньпина.

Также проанализировали скандал с Ириной Фарион, где находится Алексей Арестович и что будет с делом против нардепа Александра Дубинского.

Напомним, что Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион. В своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя.

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