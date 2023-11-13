Дубінський заявив, що суд продовжить обирати йому запобіжний захід вночі

Нардеп Олександр Дубінський в залі суду. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Народний депутат України Олександр Дубінський заявив, що йому врешті-решт сьогодні обиратимуть запобіжний захід. Він звинуватив суддівський склад у "підлабузництві" Офісу президента України.

Про це він повідомив у Telegram.

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За словами нардепа, зі слів його адвокатів стало відомо, що розгляд клопотання слідства про вибір запобіжного заходу таки відбудеться сьогодні.

"Судді кишенькового Печерського суду всіляко намагаються виконати вказівку Офісу президента і відправити мене до СІЗО сьогодні, хай навіть уночі, порушуючи всі норми кримінального кодексу", — пише він.

Допис Дубінського. Джерело: Telegram

Нардеп заявив, що поїде до суду.

"Що ж, збираюся і виїжджаю до суду з місця свого перебування під цілодобовим домашнім арештом. Чекайте.", — резюмував Дубінський.

Нагадаємо, що сьогодні Олександр Дубінський вже прибував до суду, де йому повинні були обрати запобіжний захід. Згодом захист нардепа подав клопотання про перенесення судового засідання на завтра, для того, аби його адвокати ознайомилися з матеріалами справи. Проте через відхилення суддею клопотання, адвокати Дубінського подали клопотання про відведення судді, а сам нардеп пішов із судової зали.