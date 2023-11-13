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Дубинский заявил, что суд продолжит выбирать ему меру пресечения ночью

13 ноября 2023 23:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Дубинский заявил, что суд продолжит выбирать ему меру пресечения ночью
Нардеп Александр Дубинский в зале суда. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Народный депутат Украины Александр Дубинский заявил, что ему в конце концов сегодня будут выбирать меру пресечения. Он обвинил судейский состав в "подхалимстве" Офиса президента Украины.

Об этом он сообщил в Telegram.

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По словам нардепа, по словам его адвокатов стало известно, что рассмотрение ходатайства следствия о выборе меры все-таки состоится сегодня.

"Судьи карманного Печерского суда всячески пытаются выполнить указание Офиса президента и отправить меня в СИЗО сегодня, пусть даже ночью, в нарушение всех норм уголовного кодекса", — пишет он.

Сообщение Дубинского. Источник: Telegram

Нардеп заявил, что отправится в суд.

"Что ж, собираюсь и выезжаю в суд с места своего пребывания под круглосуточным домашним арестом. Ждите.", — резюмировал Дубинский.

Напомним, что сегодня Александр Дубинский уже прибывал в суд, где ему должны были избрать меру пресечения. Впоследствии защита нардепа подала ходатайство о переносе судебного заседания на завтра для того, чтобы его адвокаты ознакомились с материалами дела. Однако из-за отклонения судьей ходатайства, адвокаты Дубинского подали ходатайство об отводе судьи, а сам нардеп ушел из зала суда.

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