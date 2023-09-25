Ексочільнику Нафтогазу пом'якшили запобіжний захід: що відомо

Ексочільник Нафтогазу Андрій Коболєв. Фото: Facebook

У понеділок, 25 вересня, ВАКС зменшив заставу ексочільнику Нафтогазу Андрію Коболєву у справі про нарахування великих премій керівництву Нафтогазу за перемогу в Стокгольмському арбітражі проти Газпрому. Також з Коболєва зняли браслет.

Про це свідчить відеозапис засідання ВАКС.

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На початку 2023 року Андрій Коболєв, який очолював Нафтогаз України з 2014 по 2021 рік, отримав підозру від НАБУ через премії в Нафтогазі за перемогу у Стокгольмському арбітражі.

Йому інкримінують надмірне преміювання співробітників компанії, в тому числі й себе, ще у травні 2018 року. Так, за даними слідства компанія виплатила Коболєву майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

У березні Андрію Коболєву обрали запобіжний захід — заставу у розмірі 229,248 млн грн. А в квітні його зобов'язали носити електронний браслет.

Нині ж це рішення переглянули. У залі суду адвокати Коболєва заявили, що підозра взагалі необґрунтована. Захист просив суд повністю скасувати заставу та застосувати до Коболєва особисте зобов'язання.

Врешті ВАКС зменшив заставу з 229 млн грн до 107 млн грн. До того ж до 10 жовтня Коболєв зобов'язаний прибувати на кожну вимогу. Йому не можна виїздити за кордон та без попередження змінювати місце проживання. Також Андрій Коболєв має здати закордонні паспорти.

Результатами засідання поділився і сам Андрій Коболєв у соцмережі. Так, він повідомив про зняття браслету та зменшення застави.

"Сьогодні слідчий суддя ВАКС (перша інстанція) прийняв рішення: браслет зняти, заставу зменшити до рівня фактично внесеної. Чекаємо на повний текст рішення. Дякую всім, хто допомагав та підтримував Це дуже важливо", — написав Коболєв.

Скриншот повідомлення Андрія Коболєва

Нагадаємо, у серпні ексголові "Нафтогазу" Коболєву ще на два місяці продовжили запобіжний захід.