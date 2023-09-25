Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Ексочільнику Нафтогазу пом'якшили запобіжний захід: що відомо arrow

Ексочільнику Нафтогазу пом'якшили запобіжний захід: що відомо

25 вересня 2023 14:26
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Ексочільнику Нафтогазу пом'якшили запобіжний захід: що відомо
Ексочільник Нафтогазу Андрій Коболєв. Фото: Facebook
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У понеділок, 25 вересня, ВАКС зменшив заставу ексочільнику Нафтогазу Андрію Коболєву у справі про нарахування великих премій керівництву Нафтогазу за перемогу в Стокгольмському арбітражі проти Газпрому. Також з Коболєва зняли браслет. 

Про це свідчить відеозапис засідання ВАКС.

Читайте також:

Що відомо про пом'якшення запобіжних заходів Коболєву

На початку 2023 року Андрій Коболєв, який очолював Нафтогаз України з 2014 по 2021 рік, отримав підозру від НАБУ через премії в Нафтогазі за перемогу у Стокгольмському арбітражі.

Йому інкримінують надмірне преміювання співробітників компанії,  в тому числі й себе, ще у травні 2018 року. Так, за даними слідства компанія виплатила Коболєву майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

У березні Андрію Коболєву обрали запобіжний захід — заставу у розмірі 229,248 млн грн. А в квітні його зобов'язали носити електронний браслет. 

Нині ж це рішення переглянули. У залі суду адвокати Коболєва заявили, що підозра взагалі необґрунтована. Захист просив суд повністю скасувати заставу та застосувати до Коболєва особисте зобов'язання. 

Врешті ВАКС зменшив заставу з 229 млн грн до 107 млн грн. До того ж до 10 жовтня Коболєв зобов'язаний прибувати на кожну вимогу. Йому не можна виїздити за кордон та без попередження змінювати місце проживання. Також Андрій Коболєв має здати закордонні паспорти.

Результатами засідання поділився і сам Андрій Коболєв у соцмережі. Так, він повідомив про зняття браслету та зменшення застави.

"Сьогодні слідчий суддя ВАКС (перша інстанція) прийняв рішення: браслет зняти, заставу зменшити до рівня фактично внесеної. Чекаємо на повний текст рішення. Дякую всім, хто допомагав та підтримував Це дуже важливо", — написав Коболєв.

Андрій Коболєв розповів, як пройшло засідання
Скриншот повідомлення Андрія Коболєва

Нагадаємо, у серпні ексголові "Нафтогазу" Коболєву ще на два місяці продовжили запобіжний захід.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз