Эксглаве Нафтогаза смягчили меру пресечения: что известно

Эксглава Нафтогаза Андрей Коболев. Фото: Facebook

В понедельник, 25 сентября, ВАКС снизил залог эксглаве Нафтогаза Андрею Коболеву по делу о начислении крупных премий руководству Нафтогаза за победу в Стокгольмском арбитраже против Газпрома. Также с Коболева сняли браслет.

Об этом свидетельствует видеозапись заседания ВАКС.

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В начале 2023 года Андрей Коболев, возглавлявший Нафтогаз Украины с 2014 по 2021 год, получил подозрение от НАБУ из-за премий в Нафтогазе за победу в Стокгольмском арбитраже.

Ему инкриминируют чрезмерное премирование сотрудников компании, в том числе и себя, еще в мае 2018 года. По данным следствия, компания выплатила Коболеву почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн).

В марте Андрею Коболеву избрали меру пресечения — залог в размере 229,248 млн грн. А в апреле его обязали носить электронный браслет.

Сейчас это решение пересмотрели. В зале суда адвокаты Коболева заявили, что подозрение вообще необоснованно. Защита просил суд полностью отменить залог и применить к Коболеву личное обязательство.

В итоге ВАКС снизил залог с 229 млн грн до 107 млн грн. К тому же до 10 октября Коболев обязан прибывать по каждому требованию. Ему нельзя выезжать за границу и без предупреждения менять место жительства. Также Андрей Коболев должен сдать загранпаспорт.

Результатами заседания поделился и сам Андрей Коболев в соцсети. Да, он сообщил о снятии браслета и уменьшении залога.

"Сегодня следователь судья ВАКС (первая инстанция) принял решение: браслет снять, залог уменьшить до уровня фактически внесенного. Ждем полного текста решения. Спасибо всем, кто помогал и поддерживал Это очень важно", — написал Коболев.

Скриншот сообщения Андрея Коболева

Напомним, в августе экспредседателю "Нафтогаза" Коболеву еще на два месяца продлили меру пресечения.