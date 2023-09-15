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Експерт пояснив, хто має викладати у школах "Захист України"

15 вересня 2023 20:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Експерт пояснив, хто має викладати у школах "Захист України"
Засновник громадянського суспільства "Всеукраїнське об'єднання військово-патріотичних організацій" Юрій Пустовій. Фото: t.me/militarymediacenter
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час обговорення методів військово-патріотичного виховання у навчальних закладах керівник навчально-методичної групи освітнього центру ТРО та засновник громадянського суспільства "Всеукраїнське об'єднання військово-патріотичних організацій" Юрій Пустовій висловив думку щодо необхідності включення ветеранів до викладацького складу. Однак перед цим вони мають пройти якісне навчання та відбір.

Про це повідомляє Military Media Center.

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Пустовій підкреслив, що на цей час викладання дисципліни "Захист України" найчастіше покладається на педагогів, які спеціалізуються у фізичній культурі або на робочому навчанні, які можуть бути не цілком підготовлені до цієї теми.

Відзначивши наслідки російської агресії, він зазначив необхідність глибокої переробки методик військової освіти. Поверхневі зміни, на його думку, є неефективними та порівнянними з тимчасовим усуненням дефектів на дорогах.

Пустовій також розповів про те, що їхній освітній центр ТРО займається підготовкою кваліфікованих інструкторів, які після завершення програми зможуть зробити значний внесок у навчальний процес, сприяючи якісному викладанню предмета "Захист України".

Нагадаємо, що Міносвіти розпочали роботу з оновлення дисципліни "Захист України". Школярів планують навчати керувати дронами, надавати якісну медичну допомогу та інше.

 

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