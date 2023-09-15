Эксперт объяснил, кто должен преподавать в школах "Защиту Украины"

Основатель гражданского общества "Всеукраинское объединение военно-патриотических организаций" Юрий Пустовий. Фото: t.me/militarymediacenter

Во время обсуждения методов военно-патриотического воспитания в учебных заведениях руководитель учебно-методической группы образовательного центра ТРО и основатель гражданского общества "Всеукраинское объединение военно-патриотических организаций" Юрий Пустовий выразил мнение о необходимости включения ветеранов в преподавательский состав. Однако перед этим они должны пройти качественное обучение и отбор.

Об этом сообщает Military Media Center.

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Пустовой подчеркнул, что на данный момент преподавание дисциплины "Защита Украины" зачастую возлагается на педагогов, специализирующихся в физической культуре или рабочем обучении, которые могут быть не вполне подготовлены к данной теме.

Отметив последствия российской агрессии, он указал на необходимость глубокой переработки методик военного образования. Поверхностные изменения, по его мнению, неэффективны и сравнимы с временным устранением дефектов на дорогах.

Пустовий также рассказал о том, что их образовательный центр ТРО занимается подготовкой квалифицированных инструкторов, которые после завершения программы смогут внести значимый вклад в учебный процесс, способствуя качественному преподаванию предмета "Защита Украины".

Напомним, что Минобразования начали работу по обновлению дисциплины "Защита Украины". Школьников планируют обучать руководить дронами, оказывать качественную медицинскую помощь и прочее.