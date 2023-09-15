Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Эксперт объяснил, кто должен преподавать в школах "Защиту Украины" arrow

Эксперт объяснил, кто должен преподавать в школах "Защиту Украины"

15 сентября 2023 20:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Эксперт объяснил, кто должен преподавать в школах "Защиту Украины"
Основатель гражданского общества "Всеукраинское объединение военно-патриотических организаций" Юрий Пустовий. Фото: t.me/militarymediacenter
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во время обсуждения методов военно-патриотического воспитания в учебных заведениях руководитель учебно-методической группы образовательного центра ТРО и основатель гражданского общества "Всеукраинское объединение военно-патриотических организаций" Юрий Пустовий выразил мнение о необходимости включения ветеранов в преподавательский состав. Однако перед этим они должны пройти качественное обучение и отбор.

Об этом сообщает Military Media Center.

Читайте также:

Ветераны должны преподавать "Защиту Украины"

Пустовой подчеркнул, что на данный момент преподавание дисциплины "Защита Украины" зачастую возлагается на педагогов, специализирующихся в физической культуре или рабочем обучении, которые могут быть не вполне подготовлены к данной теме.

Отметив последствия российской агрессии, он указал на необходимость глубокой переработки методик военного образования. Поверхностные изменения, по его мнению, неэффективны и сравнимы с временным устранением дефектов на дорогах.

Пустовий также рассказал о том, что их образовательный центр ТРО занимается подготовкой квалифицированных инструкторов, которые после завершения программы смогут внести значимый вклад в учебный процесс, способствуя качественному преподаванию предмета "Защита Украины".

Напомним, что Минобразования начали работу по обновлению дисциплины "Защита Украины". Школьников планируют обучать руководить дронами, оказывать качественную медицинскую помощь и прочее.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз