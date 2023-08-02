Украинских школьников будут учить управлять дронами

Урок по предмету "Защита Украины". Фото: xplb47.ptu.org.ua

В Минобразования начали работу по обновлению дисциплины "Защита Украины". Школьников планируют обучать руководить дронами, оказывать качественную медицинскую помощь и прочее.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовый.

Читайте также:

Обновленный предмет "Защита Украины"

По словам министра, дисциплина должна быть интересной и полезной.

"Больше практики, актуальных знаний и жизненно необходимых умений. И дети, и учителя дают отзывы, что программа должна быть актуализирована, а предмет — полезным и интересным", — подчеркнул Лисовый.

От школьников есть запрос на:

качественную домедицинскую помощь;

минную безопасность;

управление дронами;

ориентировка на местности.

Лисовый сообщил, что с сентября Минобразования хочет запустить пилот проекта обновленной дисциплины. На основе отзывов учителей и учеников предмет будет финализирован.

Он также рассказал, что будут проводиться учения для учителей, чтобы пилот прошел успешно.

"Для этого привлекаем к сотрудничеству международные и общественные организации, которые имеют опыт в обучении взрослых. В частности тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма", — добавил Лисовый.

Пост Лисового. Фото: скриншот

Напомним, министерство образования и науки Украины рекомендует учебным заведениям перейти на очное обучение с 1 сентября. Однако рекомендация не касается тех заведений, которые находятся на территории боевых действий.

Также мы писали, что министр образования Оксен Лисовый рассказал, что разработают проект стандартов, предусматривающих введение отдельного курса полового воспитания в школьное образование. Однако не все в МОН с этим согласны.