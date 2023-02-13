Енергоатом обмежив експлуатацію енергоблоків на ЗАЕС

Запорізька АЕС

Енергоатом обмежив експлуатацію енергоблоків на Запорізькій АЕС. При цьому фактично обмежено експлуатацію ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності.

Про це повідомив президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Обмеження роботи енергоблоків

"Фактично обмежена експлуатація ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності, тому станція може перебувати тільки в холодному стані та в стані ремонту. На два енергоблоки, які зараз у гарячому стані, після їх переведення в холодний стан також пошириться ця заборона", — сказав Котін.

Також він нагадав, що указом від 10 лютого Держатомрегулювання обмежило експлуатацію енергоблоків № 3, 4, 5, 6 ЗАЕС через порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки. Зокрема, йдеться про розташування окупантської військової техніки та зброї на території станції, пошкодження ліній зв'язку з енергетичною системою України, обстріл майданчика ЗАЕС.

Рішення про відновлення ліцензії на роботу буде ухвалено після деокупації Запорізької АЕС.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що постійна місія МАГАТЕ, яка працює на майданчику тимчасово окупованої Запорізької АЕС, найбільшої в Європі атомної електростанції, зафіксувала зниження рівня води у Каховському водосховищі.

Також повідомлялося, що після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару українським військовим знадобиться щонайменше два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв. Російські окупанти цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінімуючи все навколо через страх перед ЗСУ.

Міжнародні експерти також зафіксували велику кількість вибухів на території Запорізької атомної електростанції.