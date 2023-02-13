Энергоатом ограничил эксплуатацию энергоблоков на ЗАЭС

Запорожская АЭС

Энергоатом ограничил эксплуатацию энергоблоков на Запорожской АЭС. При этом фактически ограничена эксплуатация ЗАЭС на энергетических уровнях мощности.

Об этом сообщил президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Ограничение работы энергоблоков

"Фактически ограничена эксплуатация ЗАЭС на энергетических уровнях мощности, поэтому станция может находиться только в холодном состоянии и в состоянии ремонта. На два энергоблока, которые сейчас в горячем состоянии, после их перевода в холодное состояние также распространится этот запрет", — сказал Котин.

Также он напомнил, что указом от 10 февраля Госатомрегулирования ограничило эксплуатацию энергоблоков №№ 3, 4, 5, 6 ЗАЭС из-за нарушения требований ядерной и радиационной безопасности. В частности, речь идет о расположении оккупантской военной техники и оружия на территории станции, повреждении линий связи с энергетической системой Украины, обстрелах площадки ЗАЭС.

Решение о возобновлении лицензии на работу будет принято после деоккупации Запорожской АЭС.

Напомним, в начале февраля стало известно, что постоянная миссия МАГАТЭ, работающая на площадке временно оккупированной Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, зафиксировала снижение уровня воды в Каховском водохранилище.

Также сообщалось, что после освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара украинским военным понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств. Российские оккупанты целенаправленно превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, минируя все вокруг из-за страха перед ВСУ.

Международные эксперты также зафиксировали большое количество взрывов на территории Запорожской атомной электростанции.