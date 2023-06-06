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Евакуація з Херсонської області: Одещина готується прийняти постраждалих

6 червня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Евакуація з Херсонської області: Одещина готується прийняти постраждалих
Юрій Крук на брифінгу. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області наразі готують місця для ВПО з Херсонщини, які постраждали внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС. Загалом регіон планує прийняти кілька тисяч мешканців Херсонської області.

Про це Новини.LIVE дізнались на брифінгу голови РВА Юрія Крука. 

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"За дорученням начальника обласної військової адміністрації Одещина та Одеський район готується до прийняття великої кількості ВПО. Робота ця проводиться та вживаємо всі заходи спільно з головами громад, аби прийняти тих людей які шукатимуть прихисток. По одеському району вже готово 1100 місць для розташування внутрішньо переміщених осіб", — зазначив Юрій Крук. 

Урядові структури наразі працюють в оперативному режимі, щоб забезпечити розміщення евакуйованих у приміщеннях освітніх закладів та приватних секторах. Одеська область готова надати тимчасовий притулок для 3291 особи в місцях компактного поселення.

Також була створена телефонна гаряча лінія, де можна отримати допомогу та відповісти на питання щодо розміщення постраждалих осіб. Номер гарячої лінії: +38 (067) 304-91-95.

Зазначимо, Укрзалізниця оголосила про безплатний евакуаційний поїзд із Херсона. Ним з міста вивозитимуть мешканців районів, які будуть підтоплені після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Підрив дамби на Херсонщині був зроблений аби вплинути на рух Сил оборони. Втім росіяни не розрахували силу вибуху на Каховській ГЕС. Наталя Гуменюк детальніше розповіла про причини терористичних дій РФ. 

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