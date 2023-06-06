Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Эвакуация из Херсонской области: Одесчина готовится принять пострадавших arrow

Эвакуация из Херсонской области: Одесчина готовится принять пострадавших

6 июня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Эвакуация из Херсонской области: Одесчина готовится принять пострадавших
Юрий Крук на брифинге. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области сейчас готовят места для ВПЛ из Херсона, пострадавших в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. В целом регион планирует принять несколько тысяч жителей Херсонской области.

Об этом Новини.LIVE узнали на брифинге главы РВА Юрия Крука.

Читайте также:

"По поручению начальника областной военной администрации Одесчина и Одесский район готовится к принятию большого количества ВПЛ. Работа эта проводится и принимаем все мероприятия совместно с председателями общин, чтобы принять людей, которые будут искать убежища. По одесскому району уже готово 1100 мест для расположения внутренне перемещенных лиц", — отметил Юрий Крук.

Правительственные структуры работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить размещение эвакуированных в помещениях образовательных учреждений и частных секторах. Одесская область готова предоставить временное убежище для 3291 человека в местах компактного поселения.

Также была создана телефонная горячая линия, где можно получить помощь и ответить на вопросы размещения пострадавших. Номер горячей линии: +38(067)304-91-95.

Отметим, Укрзализныця объявила о бесплатном эвакуационном поезде из Херсона. Им из города будут вывозить жителей районов, подтопленных после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Подрыв дамбы в Херсонской области был сделан, чтобы повлиять на движение Сил обороны. Впрочем, россияне не рассчитали силу взрыва на Каховской ГЭС. Наталья Гуменюк подробнее рассказала о причинах террористических действий РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас