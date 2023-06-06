Эвакуация из Херсонской области: Одесчина готовится принять пострадавших

Юрий Крук на брифинге. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области сейчас готовят места для ВПЛ из Херсона, пострадавших в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. В целом регион планирует принять несколько тысяч жителей Херсонской области.

Об этом Новини.LIVE узнали на брифинге главы РВА Юрия Крука.

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"По поручению начальника областной военной администрации Одесчина и Одесский район готовится к принятию большого количества ВПЛ. Работа эта проводится и принимаем все мероприятия совместно с председателями общин, чтобы принять людей, которые будут искать убежища. По одесскому району уже готово 1100 мест для расположения внутренне перемещенных лиц", — отметил Юрий Крук.

Правительственные структуры работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить размещение эвакуированных в помещениях образовательных учреждений и частных секторах. Одесская область готова предоставить временное убежище для 3291 человека в местах компактного поселения.

Также была создана телефонная горячая линия, где можно получить помощь и ответить на вопросы размещения пострадавших. Номер горячей линии: +38(067)304-91-95.

Отметим, Укрзализныця объявила о бесплатном эвакуационном поезде из Херсона. Им из города будут вывозить жителей районов, подтопленных после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Подрыв дамбы в Херсонской области был сделан, чтобы повлиять на движение Сил обороны. Впрочем, россияне не рассчитали силу взрыва на Каховской ГЭС. Наталья Гуменюк подробнее рассказала о причинах террористических действий РФ.