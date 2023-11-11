Евакуйовані з сектору Гази 145 українців прибули до Кишинева

Українці, яких евакуювали із сектору Гази. Фото: ГУР

До аеропорту Кишинева, Молдова, прибули 145 українців, яких евакуювали з сектору Гази. Далі вони будуть їхати додому.

Про це повідомляє ГУР.

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Евакуація українців з сектору Гази

"155 людей, яких у межах місії ГУР МО України та МЗС України евакуювали із сектору Гази, прибули до аеропорту Кишинева рейсом з Єгипту", — йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що із зони конфлікту врятовані — 145 українців, дев'ять громадян Молдови та один палестинець. Далі громадян України чекає дорога додому.

Серед евакуйованих із сектору Гази є багато сімей з дітьми, а також українка, яка має онкологічне захворювання. Після прибуття до Молдови її доправили каретою швидкої допомоги на один з пунктів пропуску з Україною. Там її зустріла бригада медиків та довезла до лікарні в Одесі.

"Операція з порятунку наших співгромадян на Близькому Сході триває", — додали в ГУР.

Нагадаємо, ізраїльські військові ліквідували командира терористичного угруповання ХАМАС, який утримував заручників у лікарні. Загалом він утримував у неволі близько тисячі мешканців сектору Гази.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Армія оборони Ізраїлю триматиме сектор Гази під контролем після завершення операції проти ХАМАС. Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як він заявив, що Ізраїль не планує повторно окуповувати цей регіон.