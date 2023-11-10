Україна евакуювала ще 160 своїх громадян із Сектора Гази

Евакуація Українців із Сектора Гази. Фото ілюстративне: ГУР

Ще 160 українців були евакуйовані із Сектора Гази, де наразі тривають бойові дії. Також Україна допомогла вивезти з небезпечної зони дев'ятьох громадян Молдови.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Евакуація українців із Сектора Гази

Зеленський зазначив, що за минулу добу та ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови. А загалом цього тижня врятовані вже 203 українські громадяни.

"Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був", — наголосив він.

Допис Володимира Зеленського про евакуацію із Сектора Гази

Нагадаємо, 8 листопада Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україні вдалося евакуювати із Сектора Гази першу групу з 43 своїх громадян. Наразі вони перебувають на території Єгипту та в безпеці.

До слова, раніше в ізраїльській армії заявили, що бойовики ХАМАС втратили контроль над північною частиною сектору Гази. Зазначається, що це сталося після ракетного удару ізраїльських армійців по військовій інфраструктурі терористів в окупованій частині міста.