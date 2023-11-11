Эвакуированные из сектора Газа 145 украинцев прибыли в Кишинев

Украинцы, которых эвакуировали из сектора Газа. Фото: ГУР

В аэропорт Кишинева, Молдова, прибыли 145 украинцев, которых эвакуировали из сектора Газа. Дальше они будут ехать домой.

Об этом сообщает ГУР.

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Эвакуация украинцев из сектора Газа

"155 человек, которых в рамках миссии ГУР МО Украины и МИД Украины эвакуировали из сектора Газа, прибыли в аэропорт Кишинева рейсом из Египта", — говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что из зоны конфликта спасены 145 украинцев, девять граждан Молдовы и один палестинец. Дальше граждан Украины ждет дорога домой.

Среди эвакуированных из сектора Газа много семей с детьми, а также украинка, которая имеет онкологическое заболевание. По прибытии в Молдову ее доставили каретой скорой помощи на один из пунктов пропуска с Украиной. Там ее встретила бригада медиков и довезла до больницы в Одессе.

"Операция по спасению наших сограждан на Ближнем Востоке продолжается", — добавили в ГУР.

Напомним, израильские военные ликвидировали командира террористической группировки ХАМАС, удерживавшего заложников в больнице. В общей сложности он удерживал в неволе около тысячи жителей сектора Газа.

Также мы писали, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля будет держать сектор Газа под контролем после завершения операции против ХАМАС. Это заявление прозвучало несколько часов спустя после того, как он заявил, что Израиль не планирует повторно оккупировать этот регион.