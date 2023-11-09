Фальшива смерть близьких — в ДПСУ розповіли, що вигадують ухилянти для втечі за кордон
Щодня незаконно покинути Україну намагаються близько 30 чоловіків. За десять місяців поточного року затримали сім тисяч порушників під час спроби перетнути кордон з підробленими документами. А з початку дії воєнного стану — близько 16,5 тисяч.
Про це повідомили у ДПСУ, пише Телевізійна служба новин.
Фальшива смерть близьких
Найбільш розповсюдженою схемою є використання підроблених документів, які надають право виїхати з України.
"Ми мали такі випадки, коли підроблялися свідоцтва про смерть матері. Тобто мати реально жива, а батько приїжджає на кордон з підробленим свідоцтвом про смерть. Щодо багатодітних — підробка свідоцтв про народження дитини, як в "Дії", так і паперових носіїв. Дуже багато підробок військово-облікових документів про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Підробка документів про постановку на консульський облік, спектр дуже широкий", — каже голова відділу паспортної роботи Управління організації прикордонного контролю АДПСУ Валерій Бойко.
Ще одна категорія документів, як повідомляється, — ті, що видаються медичними установами та медико-соціальна експертиза (МСЕК). Також прикордонники виявляють багато підробок специфічних документів, каже керівник Управління боротьби з транскордонною злочинністю АДПСУ Юрій Ковальчук.
"Яскравий приклад — перебування особи на постійному проживанні за кордоном. Навіть свідоцтвами про смерть близьких родичів не нехтують правопорушники", — розповів Юрій Ковальчук.
Нелегальні шляхи
У матеріалі також йдеться, що близькі родичі намагаються переховувати військовозобов'язаних в автівках під час виїзду за кордон. Водії вантажівок у такий спосіб також намагаються переховувати чоловіків призовного віку в кабіні, або серед вантажу.
Невірні дані в "Шляху"
Ще однією розповсюдженою схемою для незаконного виїзду за кордон стала система Укртрансбезпеки "Шлях". Наприклад, працевлаштовані на ту чи іншу фірму громадяни виїжджають з України й не повертаються назад. ДПСУ встановила понад 2,5 тисячі підприємців, які допустили подібні правопорушення. 122 підприємцям закрили доступ до системи.
"У пунктах пропуску організовано додаткові перевірки осіб, які внесені в базу "Шлях". Особливо тих, хто виїжджає з України вперше. З початку року було виявлено майже 8 800 осіб, які були внесені в незаконний спосіб або не мали жодних підстав бути внесеним в дану систему, — каже Ковальчук.
Зелений коридор
Ще одна незаконна схема — переправлення військовозобов'язаних через так званий "зелений коридор". Їхніми організаторами здебільшого є мешканці прикордонних населених пунктів. ДПСУ кажуть: ексконтрабандисти переключилися на переправлення чоловіків за кордон.
"За організацію незаконного переправлення через державний кордон було розпочато 958 кримінальних проваджень, з них 507 цього року. 1 187 особам повідомили про підозру. 125 громадян, які організовували дані процеси було засуджено і притягнуто до кримінальної відповідальності. На жаль, не всі вони отримали реальні терміни покарання. Можна сказати лише за 25 осіб, яких позбавили волі на понад п'ять років", — розповів Юрій Ковальчук.
Нагадаємо, що раніше в ДПСУ розповіли, скільком чоловікам не дозволили виїхати з України. А не так давно на Закарпатті чоловік намагався перетнути кордон з "липовими" документами.
Читайте Новини.LIVE!