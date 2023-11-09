Фальшива смерть близьких — в ДПСУ розповіли, що вигадують ухилянти для втечі за кордон

Прикордонниця перевіряє документи. Ілюстративне фото: ДПСУ

Щодня незаконно покинути Україну намагаються близько 30 чоловіків. За десять місяців поточного року затримали сім тисяч порушників під час спроби перетнути кордон з підробленими документами. А з початку дії воєнного стану — близько 16,5 тисяч.

Про це повідомили у ДПСУ, пише Телевізійна служба новин.

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Фальшива смерть близьких

Найбільш розповсюдженою схемою є використання підроблених документів, які надають право виїхати з України.

"Ми мали такі випадки, коли підроблялися свідоцтва про смерть матері. Тобто мати реально жива, а батько приїжджає на кордон з підробленим свідоцтвом про смерть. Щодо багатодітних — підробка свідоцтв про народження дитини, як в "Дії", так і паперових носіїв. Дуже багато підробок військово-облікових документів про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Підробка документів про постановку на консульський облік, спектр дуже широкий", — каже голова відділу паспортної роботи Управління організації прикордонного контролю АДПСУ Валерій Бойко.

Ще одна категорія документів, як повідомляється, — ті, що видаються медичними установами та медико-соціальна експертиза (МСЕК). Також прикордонники виявляють багато підробок специфічних документів, каже керівник Управління боротьби з транскордонною злочинністю АДПСУ Юрій Ковальчук.

"Яскравий приклад — перебування особи на постійному проживанні за кордоном. Навіть свідоцтвами про смерть близьких родичів не нехтують правопорушники", — розповів Юрій Ковальчук.

Нелегальні шляхи

У матеріалі також йдеться, що близькі родичі намагаються переховувати військовозобов'язаних в автівках під час виїзду за кордон. Водії вантажівок у такий спосіб також намагаються переховувати чоловіків призовного віку в кабіні, або серед вантажу.

Невірні дані в "Шляху"

Ще однією розповсюдженою схемою для незаконного виїзду за кордон стала система Укртрансбезпеки "Шлях". Наприклад, працевлаштовані на ту чи іншу фірму громадяни виїжджають з України й не повертаються назад. ДПСУ встановила понад 2,5 тисячі підприємців, які допустили подібні правопорушення. 122 підприємцям закрили доступ до системи.

"У пунктах пропуску організовано додаткові перевірки осіб, які внесені в базу "Шлях". Особливо тих, хто виїжджає з України вперше. З початку року було виявлено майже 8 800 осіб, які були внесені в незаконний спосіб або не мали жодних підстав бути внесеним в дану систему, — каже Ковальчук.

Зелений коридор

Ще одна незаконна схема — переправлення військовозобов'язаних через так званий "зелений коридор". Їхніми організаторами здебільшого є мешканці прикордонних населених пунктів. ДПСУ кажуть: ексконтрабандисти переключилися на переправлення чоловіків за кордон.

"За організацію незаконного переправлення через державний кордон було розпочато 958 кримінальних проваджень, з них 507 цього року. 1 187 особам повідомили про підозру. 125 громадян, які організовували дані процеси було засуджено і притягнуто до кримінальної відповідальності. На жаль, не всі вони отримали реальні терміни покарання. Можна сказати лише за 25 осіб, яких позбавили волі на понад п'ять років", — розповів Юрій Ковальчук.

Нагадаємо, що раніше в ДПСУ розповіли, скільком чоловікам не дозволили виїхати з України. А не так давно на Закарпатті чоловік намагався перетнути кордон з "липовими" документами.