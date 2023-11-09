Фальшивая смерть близких — в ГПСУ рассказали, что придумывают уклонисты для побега за границу
Каждый день незаконно покинуть Украину пытаются около 30 мужчин. За десять месяцев текущего года задержали семь тысяч нарушителей при попытке пересечь границу с поддельными документами. А с начала действия военного положения — около 16,5 тысяч.
Об этом сообщили в ГПСУ, пишет Телевизионная служба новостей.
Фальшивая смерть близких
Наиболее распространенной схемой является использование поддельных документов, предоставляющих право уехать из Украины.
"У нас были такие случаи, когда подделывались свидетельства о смерти матери. То есть иметь реально живая, а отец приезжает на границу с поддельным свидетельством о смерти. Относительно многодетных — подделка свидетельств о рождении ребенка, как в "Дії", так и в бумажных носителях. Насчет многодетных — много подделок военно-учетных документов о непригодности к военной службе с исключением из военного учета. Подделка документов о постановке на консульский учет, спектр очень широк", — говорит глава отдела паспортной работы Управления организации пограничного контроля АГПСУ Валерий Бойко.
Еще одна категория документов, как сообщается, — выдаваемые медицинскими учреждениями и медико-социальная экспертиза (МСЭК). Также пограничники выявляют много подделок специфических документов, говорит руководитель Управления по борьбе с трансграничной преступностью АГПСУ Юрий Ковальчук.
"Яркий пример — пребывание лица на постоянном проживании за границей. Даже свидетельствами о смерти близких родственников не пренебрегают правонарушители", — рассказал Юрий Ковальчук.
Нелегальные пути
В материале также говорится, что близкие родственники пытаются скрывать военнообязанных в машинах во время выезда за границу. Водители грузовиков таким образом также пытаются скрывать мужчин призывного возраста в кабине или среди груза.
Неверные данные в "Пути"
Еще одной распространенной схемой для незаконного выезда за границу стала система Укртрансбезопасности "Шлях". К примеру, трудоустроенные на ту или иную фирму граждане уезжают из Украины, и не возвращаются. ГПСУ установила более 2,5 тысячи предпринимателей, допустивших подобные правонарушения. 122 предпринимателям закрыли доступ к системе.
"В пунктах пропуска организованы дополнительные проверки лиц, которые внесены в базу "Шлях". Особенно выезжающих из Украины впервые. С начала года было выявлено почти 8 800 человек, которые были внесены незаконным способом или не имели никаких оснований быть внесены в данную систему, — говорит Ковальчук.
Зеленый коридор
Еще одна незаконная схема — переправка военнообязанных через так называемый "зеленый коридор". Их организаторами в большинстве своем являются жители приграничных населенных пунктов. ГПСУ говорят: экс-контрабандисты переключились на переправку мужчин за границу.
"За организацию незаконной переправки через государственную границу было начато 958 уголовных производств, из них 507 в этом году. 1187 лицам сообщили о подозрении. 125 граждан, которые организовывали данные процессы, были осуждены и привлечены к уголовной ответственности. К сожалению, не все они получили реальные сроки наказания. Можно сказать только за 25 человек, которых лишили свободы более пяти лет", — рассказал Юрий Ковальчук.
Напомним, что ранее в ГПСУ рассказали, скольким мужчинам не разрешили уехать из Украины. А недавно на Закарпатье мужчина пытался пересечь границу с "липовыми" документами.
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