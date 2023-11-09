Фальшивая смерть близких — в ГПСУ рассказали, что придумывают уклонисты для побега за границу

Пограничница проверяет документы. Иллюстративное фото: ГПСУ

Каждый день незаконно покинуть Украину пытаются около 30 мужчин. За десять месяцев текущего года задержали семь тысяч нарушителей при попытке пересечь границу с поддельными документами. А с начала действия военного положения — около 16,5 тысяч.

Об этом сообщили в ГПСУ, пишет Телевизионная служба новостей.

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Фальшивая смерть близких

Наиболее распространенной схемой является использование поддельных документов, предоставляющих право уехать из Украины.

"У нас были такие случаи, когда подделывались свидетельства о смерти матери. То есть иметь реально живая, а отец приезжает на границу с поддельным свидетельством о смерти. Относительно многодетных — подделка свидетельств о рождении ребенка, как в "Дії", так и в бумажных носителях. Насчет многодетных — много подделок военно-учетных документов о непригодности к военной службе с исключением из военного учета. Подделка документов о постановке на консульский учет, спектр очень широк", — говорит глава отдела паспортной работы Управления организации пограничного контроля АГПСУ Валерий Бойко.

Еще одна категория документов, как сообщается, — выдаваемые медицинскими учреждениями и медико-социальная экспертиза (МСЭК). Также пограничники выявляют много подделок специфических документов, говорит руководитель Управления по борьбе с трансграничной преступностью АГПСУ Юрий Ковальчук.

"Яркий пример — пребывание лица на постоянном проживании за границей. Даже свидетельствами о смерти близких родственников не пренебрегают правонарушители", — рассказал Юрий Ковальчук.

Нелегальные пути

В материале также говорится, что близкие родственники пытаются скрывать военнообязанных в машинах во время выезда за границу. Водители грузовиков таким образом также пытаются скрывать мужчин призывного возраста в кабине или среди груза.

Неверные данные в "Пути"

Еще одной распространенной схемой для незаконного выезда за границу стала система Укртрансбезопасности "Шлях". К примеру, трудоустроенные на ту или иную фирму граждане уезжают из Украины, и не возвращаются. ГПСУ установила более 2,5 тысячи предпринимателей, допустивших подобные правонарушения. 122 предпринимателям закрыли доступ к системе.

"В пунктах пропуска организованы дополнительные проверки лиц, которые внесены в базу "Шлях". Особенно выезжающих из Украины впервые. С начала года было выявлено почти 8 800 человек, которые были внесены незаконным способом или не имели никаких оснований быть внесены в данную систему, — говорит Ковальчук.

Зеленый коридор

Еще одна незаконная схема — переправка военнообязанных через так называемый "зеленый коридор". Их организаторами в большинстве своем являются жители приграничных населенных пунктов. ГПСУ говорят: экс-контрабандисты переключились на переправку мужчин за границу.

"За организацию незаконной переправки через государственную границу было начато 958 уголовных производств, из них 507 в этом году. 1187 лицам сообщили о подозрении. 125 граждан, которые организовывали данные процессы, были осуждены и привлечены к уголовной ответственности. К сожалению, не все они получили реальные сроки наказания. Можно сказать только за 25 человек, которых лишили свободы более пяти лет", — рассказал Юрий Ковальчук.

Напомним, что ранее в ГПСУ рассказали, скольким мужчинам не разрешили уехать из Украины. А недавно на Закарпатье мужчина пытался пересечь границу с "липовыми" документами.