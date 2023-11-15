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Фаріон хоче судитися у справі щодо свого звільнення

15 листопада 2023 23:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Фаріон хоче судитися у справі щодо свого звільнення
Ірина Фаріон. Фото: newsua.one
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Екснардепка Фаріон не має наміру покидати свою посаду у Львівському політехнічному університету. У справі щодо свого звільнення вона готова іти до суду. 

Про це Фаріон заявила на своїй сторінці у Telegram.

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Фаріон не визнає свого звільнення

"Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький. Дякую кожному своєму студентові за радість, розкіш і глибину спілкування. Дякую колективові катедри, що ми понад 30 років були спільною душею", — написала Фаріон

Окрім того, Фаріон подякувала Товариству "Просвіта" на чолі з Христиною Бурштинською та очільнику кафедри Геннадію Леонідовичу Вознюку.

"До праці і перемоги, панове! Все тільки розпочинається, бо кожен фініш — це по суті старт. Готую позов до суду", — резюмувала Фаріон.

Раніше ми повідомляли, що Ірина Фаріон заявила, що не отримувала жодного наказу про відставку із посади професора Львівської політехніки. Вона продовжує працювати на кафедрі української мови та прикладної лінгвістики.

Нагадуємо, що Ірину Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету. Офіційна підстава — порушення Фаріон законів про працю. Йдеться про вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, несумісного з продовженням цієї роботи.

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