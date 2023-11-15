Ірина Фаріон. Фото: ternopoliany.te.ua

Ірину Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету. Офіційна підстава — порушення Фаріон законів про працю. Йдеться про вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, не сумісного з продовженням цієї роботи.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Ірину Фаріон звільнили з Львівської політехніки

Ірину Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету, оскільки вона порушила засадничі принципи роботи цього навчального закладу.

Також Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Раніше ми повідомляли, що після ситуації зі студентом з Криму 14 листопада студенти Львівської політехніки зібрались під стінами університету та вимагають відставки Ірини Фаріон. Раніше вони звинуватили "мовознавицю" в підіграванні ворогу.

Нагадаємо, раніше в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що "категорично не приймає" те, що деякі військовослужбовці бригади "Азов" та 3 окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою, зокрема в бою, і вона "не може назвати їх українцями".