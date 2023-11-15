Фарион хочет судиться по делу о своем увольнении

Ирина Фарион. Фото: newsua.one

Экс-нардеп Фарион не намерена покидать свой пост во Львовском политехническом университете. По делу о своем увольнении она готова идти в суд.

Об этом Фарион заявила на своей странице в Telegram.

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Фарион не признает своего увольнения

"Увольнение без всякой подписи. Это что-то новое в трудовом праве. Какие же очень маленькие стали сразу работающие в больших стенах Политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Петр Франко и Степан Чарнецкий. Спасибо каждому своему студенту за радость, роскошь и глубину общения. Спасибо коллективным кафедрам, что мы более 30 лет были общей душой", — написала Фарион

Кроме того, Фарион поблагодарила Общество "Просвита" во главе с Кристиной Бурштынской и руководителя кафедры Геннадия Леонидовича Вознюка.

"К труду и победе, господа! Все только начинается, потому что каждый финиш — это по сути старт. Готовлю иск в суд", — резюмировала Фарион.

Ранее мы сообщали, что Ирина Фарион заявила, что не получала приказа об отставке с должности профессора Львовской политехники. Она продолжает работать на кафедре украинского языка и прикладной лингвистики.

Напоминаем, что Ирину Фарион уволили из Львовского политехнического университета. Официальное основание — нарушение Фарион законов о труде. Речь идет о совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением этой работы.