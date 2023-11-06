Фаріон скандально висловилася про російськомовних бійців ЗСУ

Екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон. Фото: скриншот з відео

Екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.

Про це вона сказала в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою".

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"Я категорично цього не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає виконувати 29 статтю закону про ЗСУ? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді", — наголосила вона.

Журналістка зазначила, що не можна називати українських військових "ка**пами", якщо вони розмовляють російською.

"Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть "рускими". Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти — покажіть свій патріотизм", — відповіла Фаріон.

До того ж екснардепка відреагувала на критику українців на її слова. Фаріон написала, що "бидломаса" має припадок від її правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ.

"Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ — українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити", — додала вона.

Допис Фаріон. Фото: скриншот

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Коментарі українців під дописом про Фаріон. Фото: скриншот

Коментарі українців під дописом про Фаріон. Фото: скриншот

Коментарі українців під дописом про Фаріон. Фото: скриншот

Коментарі українців під дописом про Фаріон. Фото: скриншот

Нагадаємо, екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон розповіла, що потрібно робити з російськомовними таксистами. За її словами, їх варто відправити в штраф-батальйон та утилізувати.