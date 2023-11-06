Фарион скандально высказалась о русскоязычных бойцах ВСУ

Экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион. Фото: скриншот с видео

Экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных, говорящих на русском языке. По ее словам, если в армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда.

Об этом она сказала в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".

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"Я категорически этого не принимаю. У меня вопрос к ним: что вам, ребята, мешает выполнять 29 статью закона о ВСУ? Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда", — подчеркнула она.

Журналистка отметила, что нельзя называть украинских военных "ка**пами", если они разговаривают на русском.

"Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут "русскими". Почему они такие обалдевшие? Если они такие большие патриоты — покажите свой патриотизм", — ответила Фарион.

К тому же экс-нардеп отреагировала на критику украинцев на ее слова. Фарион написала, что "быдломасса" имеет припадок от ее правды об уклонистах и москворотых быках, позорящих ВСУ.

"Граждане до сих пор не выучили, что язык ВСУ — украинский, ст. 29. Спасибо всем ненавистникам. Вы мусор, который выгребем из страны неизбежно. Иначе война будет вечно. С*ки и дальше служат Путину. Он вам, быдло, аплодирует. А нам свое делать", — добавила она.

Пост Фарион. Фото: скриншот

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Комментарии украинцев под постом о Фарион. Фото: скриншот

Комментарии украинцев под постом о Фарион. Фото: скриншот

Комментарии украинцев под постом о Фарион. Фото: скриншот

Комментарии украинцев под постом о Фарион. Фото: скриншот

Напомним, экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион рассказала, что нужно делать с русскоязычными таксистами. По ее словам, их следует отправить в штраф-батальон и утилизировать.