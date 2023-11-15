Ирина Фарион. Фото: ternopoliany.te.ua

Ирину Фарион уволили из Львовского политехнического университета. Официальное основание — нарушение Фарион законов о труде. Речь идет о совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением этой работы.

Об этом сообщили Новини.LIVE .

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Ирину Фарион уволили из Львовской политехники

Ирину Фарион уволили из Львовского политехнического университета, поскольку она нарушила основные принципы работы этого образовательного заведения.

Также Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.

Ранее мы сообщали, что после ситуации со студентом из Крыма 14 ноября студенты Львовской политехники собрались под стенами университета и требуют отставки Ирины Фарион. Ранее они обвинили "языковеда" в подыгрыше врагу.

Напомним, ранее в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" языковед Ирина Фарион заявила, что "категорически не принимает" то, что некоторые военнослужащие бригады "Азов" и 3 отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке, в частности в бою, и она "не может назвать их украинцами".