Федоров розповів про готовність до цифровізованого перепису населення

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: УНІАН

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна готова до перепису населення з використанням сучасних цифрових інструментів для перевірки та створення списків. Це допоможе уникнути однакових даних при зборі інформації державними органами.

Про це Михайло Федоров повідомив під час брифінгу на Kyiv International Economic Forum.

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Федоров зазначив, що цьогоріч дійсно планувалося провести перепис населення.

"Ми планували його робити разом з Apple. І теж там мали бути інновації", — пояснив він.

Міністр нагадав, що нещодавно ухвалили закон щодо початку проведення "нульового етапу" перепису.

"По суті це такий цифровий перший крок, коли ми верифікуємо в реєстрах інформацію. Реєстровий перепис. І вже розуміємо кількість людей, певну структуру тощо в різних розрізах", — зазначив Федоров.

Як має відбуватися перепис населення сьогодні

За словами міністра, зараз є чітке розуміння щодо того, як має відбуватися перепис населення сьогодні, щоб "менше людей ходило по квартирах, і максимум все було зібрано в режимі онлайн".

Федоров заявив, що Мінцифри розібралися з розподілом та персоналізацією даних і з тим, як це зробити правильно "за всіма канонами Євростату і взагалі статистикою світовою".

"Тому ми готові до перепису населення. Але ми вже зараз робимо певні етапи реєстрового перепису, коли верифікується інформація в реєстрах і з'являється якісна інформація", — додав міністр.

За його словами, відомство вводить спеціальний ідентифікатор, який перевіряє дані, тому це запобігає повторенню даних.

Нагадаємо, що наразі мільйони українців вимушено перебувають за кордоном через повномасштабне вторгнення Росії. Ця цифра продовжує зростати. Прикордонники розповіли, скільки приблизно людей щомісяця виїжджають за межі України безповоротно.