Федоров рассказал о готовности к цифровизированной переписи населения
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина готова к переписи населения с использованием современных цифровых инструментов для проверки и создания списков. Это поможет избежать одинаковых данных при сборе информации государственными органами.
Об этом Михаил Федоров сообщил во время брифинга на Kyiv International Economic Forum.
Что такое "нулевой этап" переписи
Федоров отметил, что в этом году действительно планировалось провести перепись населения.
"Мы планировали его делать вместе с Apple. И тоже там должны быть инновации", — пояснил он.
Министр напомнил, что недавно был принят закон о начале проведения "нулевого этапа" переписи.
"По сути это такой цифровой первый шаг, когда мы верифицируем в реестрах информацию. Реестровая перепись. И уже понимаем количество людей, определенную структуру и т.п. в разных разрезах", — отметил Федоров.
Как должна происходить перепись населения сегодня
По словам министра, сейчас есть четкое понимание того, как должна происходить перепись населения сегодня, чтобы "меньше людей ходило по квартирам, и максимум все было собрано в режиме онлайн".
Федоров заявил, что Минцифры разобрались с распределением и персонализацией данных и с тем, как это сделать правильно "по всем канонам Евростата и вообще мировой статистике".
"Поэтому мы готовы к переписи населения. Но мы уже сейчас делаем определенные этапы регистровой переписи, когда верифицируется информация в реестрах и появляется качественная информация", — добавил министр.
По его словам, ведомство вводит специальный идентификатор, проверяющий данные, поэтому это предотвращает повторение данных.
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