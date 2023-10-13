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Федоров рассказал о готовности к цифровизированной переписи населения

13 октября 2023 01:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Федоров рассказал о готовности к цифровизированной переписи населения
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина готова к переписи населения с использованием современных цифровых инструментов для проверки и создания списков. Это поможет избежать одинаковых данных при сборе информации государственными органами.

Об этом Михаил Федоров сообщил во время брифинга на Kyiv International Economic Forum.

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Что такое "нулевой этап" переписи

Федоров отметил, что в этом году действительно планировалось провести перепись населения.

"Мы планировали его делать вместе с Apple. И тоже там должны быть инновации", — пояснил он.

Министр напомнил, что недавно был принят закон о начале проведения "нулевого этапа" переписи.

"По сути это такой цифровой первый шаг, когда мы верифицируем в реестрах информацию. Реестровая перепись. И уже понимаем количество людей, определенную структуру и т.п. в разных разрезах", — отметил Федоров.

Как должна происходить перепись населения сегодня

По словам министра, сейчас есть четкое понимание того, как должна происходить перепись населения сегодня, чтобы "меньше людей ходило по квартирам, и максимум все было собрано в режиме онлайн".

Федоров заявил, что Минцифры разобрались с распределением и персонализацией данных и с тем, как это сделать правильно "по всем канонам Евростата и вообще мировой статистике".

"Поэтому мы готовы к переписи населения. Но мы уже сейчас делаем определенные этапы регистровой переписи, когда верифицируется информация в реестрах и появляется качественная информация", — добавил министр.

По его словам, ведомство вводит специальный идентификатор, проверяющий данные, поэтому это предотвращает повторение данных.

Напомним, что сейчас миллионы украинцев вынужденно находятся за границей из-за полномасштабного вторжения России. Эта цифра продолжает расти. Пограничники рассказали, сколько человек ежемесячно выезжают за пределы Украины безвозвратно.

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