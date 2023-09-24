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Чим довше триває війна, тим більше українців покидають країну назавжди: демографічна ситуація

24 вересня 2023 07:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Чим довше триває війна, тим більше українців покидають країну назавжди: демографічна ситуація
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Наразі мільйони українців вимушено перебувають за кордоном через повномасштабне вторгнення Росії. Ця цифра продовжує зростати. Прикордонники розповіли, що близько 40 тисяч людей щомісяця виїжджають за межі України безповоротно, а за даними ООН, йдеться про понад 200 тисяч.

Про це повідомляє ОПОРА.

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Демографічна ситуація

МЗС повідомило, що станом на початок вересня 2023 року за межами України близько 7,4 млн її громадян.

Найбільше українців перебуває в таких країнах:

  • Німеччині — 14,6%;
  • Польщі — 13%;
  • США — 12%; 
  • Канаді — 5,4%;
  • Чехії — 5%;
  • Великій Британії — 2,8%;
  • Іспанії — 2,5%.

Станом на 1 серпня 2023 року ДПСУ зафіксувала 22,9 млн виїздів з України та 20,1 млн в’їздів. Різниця становить 2 млн 813 тис осіб. Люди найактивніше перетинали кордон із Польщею.

За даними УВКБ ООН, з 24 лютого минулого року до 3 вересня 2023 року було зафіксовано 24,2 млн виїздів з України та 17,3 млн в’їздів. З початку повномасштабного вторгнення РФ виїхало та не повернулося близько 6,9 млн людей. 

Динаміка перетинів українського кордону
Динаміка перетинів українського кордону. Фото: ОПОРА

ОПОРА наголошує, чим довше триває війна в Україні, тим більше людей покидають країну назавжди.

Нагадаємо, в Інституті демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук спрогнозували населення України через 10 років. За оптимістичним прогнозом, у 2033 році в країні проживатиме приблизно 35 млн осіб.

Також ми писали, що у Київській школі економіки прогнозують, що до 2030 року Україну очікує значне скорочення населення. Нас може бути лише 32 мільйони.

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