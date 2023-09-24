Чим довше триває війна, тим більше українців покидають країну назавжди: демографічна ситуація

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Наразі мільйони українців вимушено перебувають за кордоном через повномасштабне вторгнення Росії. Ця цифра продовжує зростати. Прикордонники розповіли, що близько 40 тисяч людей щомісяця виїжджають за межі України безповоротно, а за даними ООН, йдеться про понад 200 тисяч.

Про це повідомляє ОПОРА.

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Демографічна ситуація

МЗС повідомило, що станом на початок вересня 2023 року за межами України близько 7,4 млн її громадян.

Найбільше українців перебуває в таких країнах:

Німеччині — 14,6%;

Польщі — 13%;

США — 12%;

Канаді — 5,4%;

Чехії — 5%;

Великій Британії — 2,8%;

Іспанії — 2,5%.

Станом на 1 серпня 2023 року ДПСУ зафіксувала 22,9 млн виїздів з України та 20,1 млн в’їздів. Різниця становить 2 млн 813 тис осіб. Люди найактивніше перетинали кордон із Польщею.

За даними УВКБ ООН, з 24 лютого минулого року до 3 вересня 2023 року було зафіксовано 24,2 млн виїздів з України та 17,3 млн в’їздів. З початку повномасштабного вторгнення РФ виїхало та не повернулося близько 6,9 млн людей.

Динаміка перетинів українського кордону. Фото: ОПОРА

ОПОРА наголошує, чим довше триває війна в Україні, тим більше людей покидають країну назавжди.

Нагадаємо, в Інституті демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук спрогнозували населення України через 10 років. За оптимістичним прогнозом, у 2033 році в країні проживатиме приблизно 35 млн осіб.

Також ми писали, що у Київській школі економіки прогнозують, що до 2030 року Україну очікує значне скорочення населення. Нас може бути лише 32 мільйони.