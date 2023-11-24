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Федоров заявив, що в Україні з'явиться "Армія роботів" й "Армія РЕБ"

24 листопада 2023 13:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Федоров заявив, що в Україні з'явиться "Армія роботів" й "Армія РЕБ"
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в Україні створять "Армію роботів" та "Армію РЕБ". За його словами, важливо не лише пропонувати інноваційні розробки, а й уміти їх масштабувати.

Про це Михайло Федоров сказав під час прямого включення на ForbesTech-2023, передає Interfax.

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"Армія роботів" та "Армія РЕБ"

Під час свого виступу Федоров наголосив, що в країні зовсім скоро запустять дві нові армії — роботів та РЕБ.

"Ми будемо спиратися на нашу ідеологію — відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти", — сказав він.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав кількість компаній, які займаються виробництвом безпілотників. Він уточнив, що нові підприємства у цій галузі з'являються щомісяця. 

Також ми писали, що міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про новий український дрон Backfire. Такі безпілотники увійшли до оборонного кластера Brave1.

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