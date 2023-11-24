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Федоров заявил, что в Украине появится "Армия роботов" и "Армия РЭБ"

24 ноября 2023 13:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Федоров заявил, что в Украине появится "Армия роботов" и "Армия РЭБ"
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украине создадут "Армию роботов" и "Армию РЭБ". По его словам, важно не только предлагать инновационные разработки, но и уметь масштабировать их.

Об этом Михаил Федоров сказал во время прямого включения на ForbesTech-2023, передает Interfax.

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"Армия роботов" и "Армия РЭБ"

Во время своего выступления Федоров подчеркнул, что в стране совсем скоро запустят две новые армии — роботов и РЭБ.

"Мы будем опираться на нашу идеологию — открытие рынка, прозрачность и максимальная возможность привлечь предпринимателей, которые уже создавали разные продукты, умеют масштабировать продукты", — сказал он.

Напомним, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал количество компаний, занимающихся производством беспилотников. Он уточнил, что новые предприятия в этой области появляются ежемесячно.

Также мы писали, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о новом украинском дроне Backfire. Такие беспилотники вошли в оборонный кластер Brave1.

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