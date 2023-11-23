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У Мінцифрі назвали кількість користувачів програми "Дія"

23 листопада 2023 20:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Мінцифрі назвали кількість користувачів програми "Дія"
Програма "Дія" в телефоні. Фото: Мінцифри
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Портал державних послуг України "Дія", який було запущено у 2020 році, за три роки існування залучив близько 20 мільйонів користувачів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у рамках конференції, пише Forbes.

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Федоров підкреслив, що з моменту запуску "Дія" продемонструвала високу безпеку, не допускаючи джерела даних і забезпечуючи системну роботу.

На цей час Мінцифри займається розробкою нових послуг для інтеграції в додаток, включаючи такі сервіси, як "еВідновлення", "еНотаріат", обробку документів про освіту, "еБронювання", "еШлюб", "еПідприємець", перереєстрація автомобілів та "Дія Офіс".

За період весна-осінь 2023 року програма залучила майже мільйон нових користувачів, підвищивши загальну кількість до майже 20 мільйонів. Раніше у травні 2023 року, як зазначив Федоров на саміті Diia in DC у Вашингтоні, кількість користувачів становила 19 мільйонів.

Федоров також вказав на проблему підробки застосування шахраями, які створюють фальшиві версії "Дія" для крадіжки банківських даних українців, присвоєння посилок та незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, що мережа поширила черговий фотофейк про те, що українцям у додатку "Дія" пропонують погасити державний борг. Таку інформацію розповсюджують користувачі соцмереж та прокремлівські ЗМІ.

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