Фінляндія до кінця року представить власний план відбудови України

Міністр зовнішньої торгівлі й розвитку Фінляндії Вілле Тавіо. Фото: Iltalehti

Фінські компанії мають значний досвід, необхідний для того, щоб зробити свій внесок у відбудову України. Вони можуть брати участь в енергоефективному та екологічно чистому будівництві, енергетичному секторі та багато чому іншому.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів міністр зовнішньої торгівлі й розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, який особисто очолить делегацію фінського бізнесу на українській конференції у Варшаві.

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За його словами, Фінляндія також може поділитися досвідом при переході до відновлювальних джерел енергії, управлінні водними ресурсами та відходами, у сферах телекомунікацій, освіти та верховенства права.

"Я вважаю, що це ті сфери, які дуже добре відповідають поточним потребам в Україні. Виставка з відбудови у Варшаві є чудовою нагодою для понад 40 фінських компаній провести переговори з українськими партнерами та дізнатися більше про способи участі у величезних зусиллях з відбудови України", — зазначив Тавіо.

Фінляндія до кінця року підготує свій план відбудови

Міністр запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Фінляндії в майбутньому для подолання величезних наслідків російської агресії. Фінляндія готується взяти участь у процесі відбудови та розробляє національний план з відбудови у співпраці з приватним сектором.

"Перша частина плану буде опублікована до кінця цього року. Він буде зосереджений на тому, як фінський приватний сектор може брати участь у відновленні України. Невдовзі після цього буде підготовлено другу частину. Вона розглядатиме фінську підтримку для України у ширшому контексті, включаючи співпрацю щодо розвитку України", — підсумував міністр.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на засіданні партійної ради Коаліційної партії висловив припущення, коли стартують переговори між Європейським Союзом та Україною. На його думку, це може початися вже в грудні.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо. Він висловив вдячність за наданий вже 19-й пакет військової допомоги для нашої держави від країни.