Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Фінляндія до кінця року представить власний план відбудови України arrow

Фінляндія до кінця року представить власний план відбудови України

12 листопада 2023 20:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Фінляндія до кінця року представить власний план відбудови України
Міністр зовнішньої торгівлі й розвитку Фінляндії Вілле Тавіо. Фото: Iltalehti
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Фінські компанії мають значний досвід, необхідний для того, щоб зробити свій внесок у відбудову України. Вони можуть брати участь в енергоефективному та екологічно чистому будівництві, енергетичному секторі та багато чому іншому.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів міністр зовнішньої торгівлі й розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, який особисто очолить делегацію фінського бізнесу на українській конференції у Варшаві.

Читайте також:

Фінляндія допоможе Україні

За його словами, Фінляндія також може поділитися досвідом при переході до відновлювальних джерел енергії, управлінні водними ресурсами та відходами, у сферах телекомунікацій, освіти та верховенства права.

"Я вважаю, що це ті сфери, які дуже добре відповідають поточним потребам в Україні. Виставка з відбудови у Варшаві є чудовою нагодою для понад 40 фінських компаній провести переговори з українськими партнерами та дізнатися більше про способи участі у величезних зусиллях з відбудови України", — зазначив Тавіо.

Фінляндія до кінця року підготує свій план відбудови

Міністр запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Фінляндії в майбутньому для подолання величезних наслідків російської агресії. Фінляндія готується взяти участь у процесі відбудови та розробляє національний план з відбудови у співпраці з приватним сектором.

"Перша частина плану буде опублікована до кінця цього року. Він буде зосереджений на тому, як фінський приватний сектор може брати участь у відновленні України. Невдовзі після цього буде підготовлено другу частину. Вона розглядатиме фінську підтримку для України у ширшому контексті, включаючи співпрацю щодо розвитку України", — підсумував міністр.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на засіданні партійної ради Коаліційної партії висловив припущення, коли стартують переговори між Європейським Союзом та Україною. На його думку, це може початися вже в грудні.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо. Він висловив вдячність за наданий вже 19-й пакет військової допомоги для нашої держави від країни. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі