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Финляндия до конца года представит свой план восстановления Украины

12 ноября 2023 20:06
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Павел Зинченко
редактор
Финляндия до конца года представит свой план восстановления Украины
Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио. Фото: Iltalehti
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Финские компании имеют значительный опыт, необходимый для того, чтобы внести свой вклад в восстановление Украины. Они могут участвовать в энергоэффективном и экологически чистом строительстве, энергетическом секторе и многом другом.

Об этом в интервью Укринформу рассказал министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, который лично возглавит делегацию финского бизнеса на украинской конференции в Варшаве.

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По его словам, Финляндия также может поделиться опытом при переходе к возобновляемым источникам энергии, управлении водными ресурсами и отходами, в сферах телекоммуникаций, образования и верховенства права.

"Я считаю, что это те сферы, которые очень хорошо отвечают текущим потребностям в Украине. Выставка по восстановлению в Варшаве — прекрасная возможность для более 40 финских компаний провести переговоры с украинскими партнерами и узнать больше о способах участия в огромных усилиях по восстановлению Украины", — отметил Тавио.

Финляндия к концу года подготовит свой план восстановления

Министр заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку Финляндии в будущем по преодолению огромных последствий российской агрессии. Финляндия готовится принять участие в процессе восстановления и разрабатывает национальный план восстановления в сотрудничестве с частным сектором.

"Первая часть плана будет опубликована до конца этого года. Он будет сосредоточен на том, как финский частный сектор может участвовать в восстановлении Украины. Вскоре после этого будет подготовлена вторая часть. Она будет рассматривать финскую поддержку для Украины в более широком контексте, включая сотрудничество по развитию Украины", — подытожил министр.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на заседании партийного совета Коалиционной партии высказал предположение о старте переговоров между Европейским Союзом и Украиной. По его мнению, это может начаться уже в декабре.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером Финляндии Саули Нииностио. Он выразил благодарность за предоставленный уже 19-й пакет военной помощи для нашего государства от страны.

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