Франківська поліція купила авто майже за 2 мільйона гривень з румунського гранту
Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області 21 березня за результатами тендеру уклало угоду з фірмою "Автосаміт Лтд" про закупівлю легкового автомобіля за 1,80 млн грн без ПДВ.
Про це повідомляють "Наші гроші".
-
Кабмін доручив Мінкульту розробити проєкт створення Національного військового цвинтаря
-
Братчук про нічну атаку по Одещині та загрозу чергового обстрілу
-
Мессі встановив рекорд, якому позаздрить Роналду
-
ГУР оприлюднило документальний фільм про харківський контрнаступ
-
Екснардепа Рената Кузьміна заочно взяли під варту: у чому він звинувачується
-
Правозахисники розповіли про зґвалтування і тортури у в'язницях Північної Кореї
-
Китай просить Європу підтримати мирний план щодо України
-
Засновник бренду Zara змушений постійно витрачати мільярди євро: у чому причина
-
Українці активно повертають борги за мікрокредитами і не припиняють їх брати, — Оpendatabot
-
Саладуха розповіла про перспективи українців на Олімпіаді-2024
Що відомо
Зазначається, що до травня поставлять легковий автомобіль спеціалізованого призначення СКС-TPR-ПС на базі позашляховика Toyota Land Cruiser Prado. СКС вказує на фірму "Спец-Ком-Сервіс".
Автомобіль кольору "сріблястий металік" матиме бензиновий двигун об’ємом 4 л та автоматичну коробку передач. Технічні вимоги відповідають найвищій комплектації Prestige+. На це вказує холодильник у передньому підлокітнику, система моніторингу сліпих зон, система стабілізації положення кузова тощо. Зараз у салонах Toyota вона коштує 1,77 млн грн за авто в наявності або 1,83 млн грн під замовлення без ПДВ.
Гарантійний строк на автомобіль повинен становити три роки або 100 тис км пробігу.
За які кошти придбали авто
Ця закупівля без ПДВ, оскільки її провели за грантові кошти за проєктом "Регіональне співробітництво з питань запобігання та боротьби з транскордонною злочинністю між Румунією-Україною — SAGA". Цей проєкт фінансується Європейським Союзом через Орган управління СОП (Спільної операційної програми) "Румунія-Україна 2014-2020".
Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.
Хто причетний
"Автосаміт Лтд" належить "Українській автомобільній корпорації" Таріела Васадзе.
Засновниками "Спец-Ком-Сервісу" з-під Києва є Сергій Калюш із Вишневого і Михайло Городових із Черкащини. Директором цієї фірми є Василь Юрійович Даниляк. Житель Вишневого з такими ПІБ до 2017 року був начальником штабу оперативного управління Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, а його дружина Валентина Даниляк до 2020 року очолювала Відділ контролю на міському електричному транспорті та залізничному транспорті Управління державного контролю на наземному транспорті.
Нагадаємо, нещодавно в Івано-Франківську виник скандал, коли жінка почала переслідувати молоду дівчину, яка стрибала на скакалці у дворі багатоповерхівки.
Згодом українці запустили флешмоб на підтримку дівчини на скакалці, на яку напала жінка похилого віку.
Молодь виходить надвір і починає стрибати на скакалці. Судячи із відео, до такої дії приєдналися навіть діти.
Своєю чергою, головна героїня ситуації дуже розчулилася і не очікувала такої реакції громадськості.