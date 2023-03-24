Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Франківська поліція купила авто майже за 2 мільйона гривень з румунського гранту arrow

Франківська поліція купила авто майже за 2 мільйона гривень з румунського гранту

24 березня 2023 09:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Авто, яке придбала поліція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області 21 березня за результатами тендеру уклало угоду з фірмою "Автосаміт Лтд" про закупівлю легкового автомобіля за 1,80 млн грн без ПДВ.

Про це повідомляють "Наші гроші".

Читайте також:

Що відомо

Зазначається, що до травня поставлять легковий автомобіль спеціалізованого призначення СКС-TPR-ПС на базі позашляховика Toyota Land Cruiser Prado. СКС вказує на фірму "Спец-Ком-Сервіс".

Автомобіль кольору "сріблястий металік" матиме бензиновий двигун об’ємом 4 л та автоматичну коробку передач. Технічні вимоги відповідають найвищій комплектації Prestige+. На це вказує холодильник у передньому підлокітнику, система моніторингу сліпих зон, система стабілізації положення кузова тощо. Зараз у салонах Toyota вона коштує 1,77 млн грн за авто в наявності або 1,83 млн грн під замовлення без ПДВ.

Гарантійний строк на автомобіль повинен становити три роки або 100 тис км пробігу.

За які кошти придбали авто

Ця закупівля без ПДВ, оскільки її провели за грантові кошти за проєктом "Регіональне співробітництво з питань запобігання та боротьби з транскордонною злочинністю між Румунією-Україною — SAGA". Цей проєкт фінансується Європейським Союзом через Орган управління СОП (Спільної операційної програми) "Румунія-Україна 2014-2020".

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Хто причетний

"Автосаміт Лтд" належить "Українській автомобільній корпорації" Таріела Васадзе.

Засновниками "Спец-Ком-Сервісу" з-під Києва є Сергій Калюш із Вишневого і Михайло Городових із Черкащини. Директором цієї фірми є Василь Юрійович Даниляк. Житель Вишневого з такими ПІБ до 2017 року був начальником штабу оперативного управління Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, а його дружина Валентина Даниляк до 2020 року очолювала Відділ контролю на міському електричному транспорті та залізничному транспорті Управління державного контролю на наземному транспорті.

Нагадаємо, нещодавно в Івано-Франківську виник скандал, коли жінка почала переслідувати молоду дівчину, яка стрибала на скакалці у дворі багатоповерхівки.

Згодом українці запустили флешмоб на підтримку дівчини на скакалці, на яку напала жінка похилого віку. 

Молодь виходить надвір і починає стрибати на скакалці. Судячи із відео, до такої дії приєдналися навіть діти.

Своєю чергою, головна героїня ситуації дуже розчулилася і не очікувала такої реакції громадськості.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

10:36Росіяни обстріляли Сумщину керованими авіаційними бомбами: що відомо

10:30 Кабмін доручив Мінкульту розробити проєкт створення Національного військового цвинтаря

Новина з відео

10:28 Братчук про нічну атаку по Одещині та загрозу чергового обстрілу

10:26 Мессі встановив рекорд, якому позаздрить Роналду

Новина з відео

10:21 ​​​​​​​ГУР оприлюднило документальний фільм про харківський контрнаступ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:10 Екснардепа Рената Кузьміна заочно взяли під варту: у чому він звинувачується

10:09 Правозахисники розповіли про зґвалтування і тортури у в'язницях Північної Кореї

09:50 Китай просить Європу підтримати мирний план щодо України

09:47 Засновник бренду Zara змушений постійно витрачати мільярди євро: у чому причина

09:43 Українці активно повертають борги за мікрокредитами і не припиняють їх брати, — Оpendatabot

Новина з відео

10:28 Братчук про нічну атаку по Одещині та загрозу чергового обстрілу

Новина з відео

10:21 ​​​​​​​ГУР оприлюднило документальний фільм про харківський контрнаступ

Новина з відео

10:10 Екснардепа Рената Кузьміна заочно взяли під варту: у чому він звинувачується

Новина з відео

09:05 Ні дня без пожеж: у російському Арамілі спалахнув науково-виробничий комплекс

Новина з відео

07:40 Укроборонпром розповів, який відсоток техніки ремонтують прямо біля лінії фронту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:35 Голлівудській зірці Джессіці Честейн — 46: найкращі ролі оскароносної акторки

Новина з відео

06:15 Великий піст на Благовіщення: як дотримуватися та які продукти дозволені у свято

Новина з відео

22:20 Російський терор ми не пробачимо і не забудемо, — Зеленський

Новина з відео

21:42Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

Новина з відео

18:47 Окупанти скаржаться на випадки дезертирства військових рф та невдачі у Бахмуті, — перехоплення ГУР

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

Актуальне по темі

None 24 Березень 10:27

Кабмін доручив Мінкульту розробити проєкт створення Національного військового цвинтаря

None 24 Березень 10:33

Братчук про нічну атаку по Одещині та загрозу чергового обстрілу

None 24 Березень 10:26

Мессі встановив рекорд, якому позаздрить Роналду

None 24 Березень 10:17

Екснардепа Рената Кузьміна заочно взяли під варту: у чому він звинувачується

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB