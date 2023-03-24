Франківська поліція купила авто майже за 2 мільйона гривень з румунського гранту

Авто, яке придбала поліція

Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області 21 березня за результатами тендеру уклало угоду з фірмою "Автосаміт Лтд" про закупівлю легкового автомобіля за 1,80 млн грн без ПДВ.

Про це повідомляють "Наші гроші".

Що відомо

Зазначається, що до травня поставлять легковий автомобіль спеціалізованого призначення СКС-TPR-ПС на базі позашляховика Toyota Land Cruiser Prado. СКС вказує на фірму "Спец-Ком-Сервіс".

Автомобіль кольору "сріблястий металік" матиме бензиновий двигун об’ємом 4 л та автоматичну коробку передач. Технічні вимоги відповідають найвищій комплектації Prestige+. На це вказує холодильник у передньому підлокітнику, система моніторингу сліпих зон, система стабілізації положення кузова тощо. Зараз у салонах Toyota вона коштує 1,77 млн грн за авто в наявності або 1,83 млн грн під замовлення без ПДВ.

Гарантійний строк на автомобіль повинен становити три роки або 100 тис км пробігу.

За які кошти придбали авто

Ця закупівля без ПДВ, оскільки її провели за грантові кошти за проєктом "Регіональне співробітництво з питань запобігання та боротьби з транскордонною злочинністю між Румунією-Україною — SAGA". Цей проєкт фінансується Європейським Союзом через Орган управління СОП (Спільної операційної програми) "Румунія-Україна 2014-2020".

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Хто причетний

"Автосаміт Лтд" належить "Українській автомобільній корпорації" Таріела Васадзе.

Засновниками "Спец-Ком-Сервісу" з-під Києва є Сергій Калюш із Вишневого і Михайло Городових із Черкащини. Директором цієї фірми є Василь Юрійович Даниляк. Житель Вишневого з такими ПІБ до 2017 року був начальником штабу оперативного управління Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, а його дружина Валентина Даниляк до 2020 року очолювала Відділ контролю на міському електричному транспорті та залізничному транспорті Управління державного контролю на наземному транспорті.

Нагадаємо, нещодавно в Івано-Франківську виник скандал, коли жінка почала переслідувати молоду дівчину, яка стрибала на скакалці у дворі багатоповерхівки.

Згодом українці запустили флешмоб на підтримку дівчини на скакалці, на яку напала жінка похилого віку.

Молодь виходить надвір і починає стрибати на скакалці. Судячи із відео, до такої дії приєдналися навіть діти.

Своєю чергою, головна героїня ситуації дуже розчулилася і не очікувала такої реакції громадськості.