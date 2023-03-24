Франковская полиция купила авто почти за 2 миллиона гривен из румынского гранта

Авто, которое приобрела полиция

Главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области 21 марта по результатам тендера заключило соглашение с фирмой "Автосаммит Лтд" о закупке легкового автомобиля за 1,80 млн грн без НДС.

Об этом сообщают "Наши деньги".

Что известно

Отмечается, что до мая будет поставлен легковой автомобиль специализированного назначения СКС-TPR-ПС на базе внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. СКС указывает на фирму "Спец-Ком-Сервис".

Автомобиль цвета "серебристый металлик" будет иметь бензиновый двигатель объемом 4 л и автоматическую коробку передач. Технические требования отвечают самой высокой комплектации Prestige+. На это указывает холодильник в переднем подлокотнике, система мониторинга слепых зон, система стабилизации положения кузова. Сейчас в салонах Toyota она стоит 1,77 млн грн за авто налицо или 1,83 млн грн под заказ без НДС.

Гарантийный срок на автомобиль должен составлять три года или 100 тыс. км пробега.

За какие средства приобрели авто

Эта закупка без НДС, поскольку ее провели за грантовые средства по проекту "Региональное сотрудничество по предотвращению и борьбе с трансграничной преступностью между Румынией-Украиной — SAGA". Этот проект финансируется Европейским Союзом через Орган управления СОП (Совместной операционной программы) "Румыния-Украина 2014-2020".

Фирма получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

Кто причастен

"Автосаммит Лтд" принадлежит "Украинской автомобильной корпорации" Тариэле Васадзе.

Основателями "Спец-Ком-Сервиса" из-под Киева являются Сергей Калюш из Вишневого и Михаил Городовых из Черкасской области. Директором этой фирмы является Василий Юрьевич Даниляк. Житель Вишневого с такими ПИБом до 2017 года был начальником штаба оперативного управления Киево-Святошинской ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области, а его жена Валентина Даниляк до 2020 года возглавляла Отдел контроля на городском электрическом транспорте и железнодорожном транспорте Управления государственного контроля на земном транспорте.

Напомним, недавно в Ивано-Франковске возник скандал, когда женщина начала преследовать молодую девушку, прыгавшую на скакалке во дворе многоэтажки.

Впоследствии украинцы запустили флешмоб в поддержку девушки на скакалке, на которую напала пожилая женщина.

Молодежь выходит во двор и начинает прыгать на скакалке. Судя по видео, к такому действию присоединились даже дети.

В свою очередь, главная героиня ситуации очень растрогалась и не ожидала такой реакции общественности.