Галущенко попередив українців про можливу небезпеку восени та взимку

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: фейсбук-сторінка міністра

В Україні продовжують готуватися до наступного опалювального сезону та ймовірних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. Якщо обстрілів не буде, то всі українці матимуть світло.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в етері національного телемарафону "Єдині новини".

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Підготовка України

"У разі відсутності обстрілів всі будуть забезпечені світлом протягом всього опалювального сезону. Обстріли безумовно будуть мати вплив на роботу енергосистеми. Дуже важко спрогнозувати, які регіони будуть більше відчувати наслідки таких обстрілів, які менше. Ми готуємося до сценаріїв, коли внаслідок обстрілів буде відбуватися відключення світла, як максимально швидко його відновити, як максимально швидко відновити роботу як генерації, якщо це буде влучання в генерацію, або роботу відповідних магістральних підстанцій, якщо вони будуть об’єктом удару", — пояснив міністр.

Ціни на електрику цієї осені

Раніше у Міністерстві енергетики України розповіли, чи не планують змінювати поточний тариф на електроенергію восени для побутових споживачів. У відомстві попереджають, що нинішні ціни — не кінцеві.

Нагадаємо, Герман Галущенко також розповів, що найскладніша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону наразі у прикордонних з Росією областях та на прифронтових територіях.