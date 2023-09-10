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Галущенко предупредил украинцев о возможной опасности осенью и зимой

10 сентября 2023 17:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Галущенко предупредил украинцев о возможной опасности осенью и зимой
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: фейсбук-страница министра
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и вероятным ударам российской армии по энергетическим объектам. Если обстрелов не будет, то у всех украинцев будет свет.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

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"В случае отсутствия обстрелов все будут снабжены светом в течение всего отопительного сезона. Обстрелы, безусловно, будут иметь влияние на работу энергосистемы. Очень трудно спрогнозировать, какие регионы будут больше ощущать последствия таких обстрелов, которые меньше. Мы готовимся к сценариям, когда в результате обстрелов будет происходить отключение света, как максимально быстро его возобновить, как максимально быстро возобновить работу как генерации, если это будет попадание в генерацию, или работу соответствующих магистральных подстанций, если они будут объектом удара", — объяснил министр.

Цены на электричество этой осенью

Ранее в Министерстве энергетики Украины рассказали, не планируют ли изменять текущий тариф на электроэнергию осенью для бытовых потребителей. В ведомстве предупреждают, что нынешние цены не конечны.

Напомним, Герман Галущенко также рассказал, что самая сложная ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону в приграничных с Россией областях и на прифронтовых территориях.

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