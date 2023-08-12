Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Галущенко розповів, де найскладніша ситуація з підготовкою до опалювального сезону arrow

Галущенко розповів, де найскладніша ситуація з підготовкою до опалювального сезону

12 серпня 2023 22:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Галущенко розповів, де найскладніша ситуація з підготовкою до опалювального сезону
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: mev.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що найскладніша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону наразі у прикордонних з Росією областях та на прифронтових територіях.

Про це Герман Галущенко сказав на брифінгу, передає "Суспільне".

Читайте також:

Підготовка до опалювального сезону

"Безумовно найскладніша ситуація там, де постійні обстріли. Це Херсон. Там постійні обстріли. Вони досить прицільно б'ють по наших бригадах, які виїздять робити там певні роботи. Це Харків. Це прифронтові території. Більш менш по Миколаєву ситуація, але Запоріжжя — кожен день приходить інформація про обстріли. Там складна ситуація. Плюс Чернігів і Сумська область — прикордоння. Оце найскладніші регіони", — розповів Галущенко.

Він повідомив, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за планом. За його словами, у серпні та вересні 2023 року буде ключове навантаження по ремонтах на теплову генерацію. Міненергетики планує вивести з ремонтів ще один тепловий блок наступного тижня.

Галущенко додав, що генерація електроенергії в Україні насамперед залежить від роботи атомних електростанцій.

"Атомна енергетика є ключовою. Вона навіть в режимі втрати Запорізької АЕС на сьогодні виробляє понад 50% електроенергії в Україні. Тому в нас немає іншої генерації, яка б дотягнулася до цього показника. Й, відповідно, що важливо, це надійність. Минулий опалювальний сезон атомна генерація пройшла взагалі ідеально", — сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що енергетики продовжують підготовку до зими. Влада не збирається применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону.

Також ми писали, що від початку повномасштабної війни РФ проти України наша держава зазнала значних збитків. Так, лише енергетичній системі окупанти завдали шкоди на майже 11 млрд доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Головні новини 12 серпня: вибухи на Кримському мосту та падіння літака Су-30 у РФ

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз