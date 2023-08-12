Галущенко розповів, де найскладніша ситуація з підготовкою до опалювального сезону

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: mev.gov.ua

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що найскладніша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону наразі у прикордонних з Росією областях та на прифронтових територіях.

Про це Герман Галущенко сказав на брифінгу, передає "Суспільне".

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Підготовка до опалювального сезону

"Безумовно найскладніша ситуація там, де постійні обстріли. Це Херсон. Там постійні обстріли. Вони досить прицільно б'ють по наших бригадах, які виїздять робити там певні роботи. Це Харків. Це прифронтові території. Більш менш по Миколаєву ситуація, але Запоріжжя — кожен день приходить інформація про обстріли. Там складна ситуація. Плюс Чернігів і Сумська область — прикордоння. Оце найскладніші регіони", — розповів Галущенко.

Він повідомив, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за планом. За його словами, у серпні та вересні 2023 року буде ключове навантаження по ремонтах на теплову генерацію. Міненергетики планує вивести з ремонтів ще один тепловий блок наступного тижня.

Галущенко додав, що генерація електроенергії в Україні насамперед залежить від роботи атомних електростанцій.

"Атомна енергетика є ключовою. Вона навіть в режимі втрати Запорізької АЕС на сьогодні виробляє понад 50% електроенергії в Україні. Тому в нас немає іншої генерації, яка б дотягнулася до цього показника. Й, відповідно, що важливо, це надійність. Минулий опалювальний сезон атомна генерація пройшла взагалі ідеально", — сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що енергетики продовжують підготовку до зими. Влада не збирається применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону.

Також ми писали, що від початку повномасштабної війни РФ проти України наша держава зазнала значних збитків. Так, лише енергетичній системі окупанти завдали шкоди на майже 11 млрд доларів.