Галущенко розповів, чи впливає негода на стан енергосистеми

Герман Галущенко

У четвер, 6 квітня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. Через негоду відбулось аварійне відключення лише у двох областях.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

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За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Через негоду відбулось аварійне відключення близько 5 тис. споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Він також додав, що впродовж останньої доби відновлено електропостачання близько 15 тис. абонентів у Донецькій області.

Нагадаємо, нещодавно Герман Галущенко розповів, що Україна готується відновити експорт електроенергії до Європи. Це дозволить Україні отримувати до 70 мільйонів доларів прибутків щомісяця.