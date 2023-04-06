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Галущенко рассказал, влияет ли непогода на состояние энергосистемы

6 апреля 2023 11:39
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Герман Галущенко
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В четверг, 6 апреля, генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей. Из-за непогоды произошло аварийное отключение только в двух областях.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

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По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация с запасом имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии потребителей по всей стране.

Из-за непогоды произошло аварийное отключение около 5 тыс. потребителей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Он также добавил, что за последние сутки возобновлено электроснабжение около 15 тыс. абонентов в Донецкой области.

Напомним, недавно Герман Галущенко рассказал, что Украина готовится возобновить экспорт электроэнергии в Европу. Это позволит Украине получать до 70 миллионов долларов прибыли ежемесячно.

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