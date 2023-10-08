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Галущенко закликав українців запасатися генераторами на зиму

8 жовтня 2023 09:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Галущенко закликав українців запасатися генераторами на зиму
Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: wikipedia.org
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр енергетики Герман Галущенко закликає громадян України запасатись генераторами на зиму. При цьому, зі свого боку, міністерство робитиме все для того, щоб ця техніка не знадобилася.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".

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За словами Галущенка, потрібно купувати генератори та перевіряти їх. Якщо є можливість посилити автономне функціонування, то потрібно це робити.

"А ми зі свого боку разом із нашою ППО робитимемо все, щоб ця техніка вам не знадобилася", — зазначив він.

Україна недооцінює свою енергосистему

Галущенко зазначив, що система електропостачання України перевершує аналоги деяких країн Європи та готова успішно пережити зимовий період.

"Два основні елементи, що забезпечують надійність будь-якої енергосистеми - генерація та передача електроенергії — знаходяться на досить високому рівні", — додав він.

Також Галущенко наголосив, що здібності української енергосистеми часто недооцінюються. Він наголосив, що, порівнюючи енергетичний мікс української системи із системами деяких європейських країн, можна побачити, що він значно перевершує їх.

Нагадаємо, що з наближенням зими українські підприємці купують прилади для генерації електроенергії на випадок відключення світла для безперебійної роботи бізнесу. Проте маємо пам'ятати, що за перевищення норм зберігання обсягів пального для генераторів передбачено штрафи.

Також ми повідомляли, що Укренерго звернулося до українських бізнесменів із проханням завчасно придбати генератори. Таке рішення пов'язане із можливими ризиками підготовки енергосистеми до зимового періоду.

Крім того, цього року Україна входить у зиму зі слабкою енергетичною системою внаслідок російських обстрілів. Тисячі інженерів працювали протягом літа, щоб відремонтувати зламане обладнання, однак на завершення підготовки до зими не вистачило ні грошей, ні часу. 

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