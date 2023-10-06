У ЄС заявили, що Україна входить у зиму зі слабкою енергосистемою

Знищений трансформатор внаслідок російського обстрілу. Фото: Укренерго

Цього року Україна входить у зиму зі слабкою енергетичною системою внаслідок російських обстрілів. Тисячі інженерів працювали протягом літа, щоб відремонтувати зламане обладнання, однак на завершення підготовки до зими не вистачило ні грошей, ні часу. Ймовірно, цього року українці знову будуть без світла та води.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова керівника енергетичної групи у відділі розширення Європейського Союзу Маркуса Ліппольда.

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"Багато зусиль пішло на те, щоб просто відновити те, що було зруйновано. А чи змогли ми побудувати додаткову стійкість? Чи перебуваємо ми в кращому становищі, ніж минулої зими? Я так не думаю", — сказав керівник енергетичної групи у відділі розширення Європейського Союзу Маркус Ліппольд.

За його словами, це були великі успішні зусилля, однак їх потрібно продовжувати.

Reuters наголошує, що збитки українській енергосистемі були величезними. Країна відмовляється ділитися детальними даними про вплив атак, вважаючи їх конфіденційною інформацією у воєнний час. Однак у червні ООН підрахувала, що потужності з виробництва електроенергії в Україні скоротилися приблизно вдвічі порівняно з тим, що було до повномасштабного вторгнення Росії. З майже 37 гігаватів (ГВт) понад 19 ГВт були зруйновані, пошкоджені або окуповані.

Дослідницький центр Київської школи економіки оцінив прямі збитки, завдані енергетичній інфраструктурі України станом на червень у 8,8 млрд доларів.

"Минулої зими Україні допомогли відносно м'яка погода, швидкий ремонт, атомна енергетика та імпорт електроенергії з Європи, але деякі чиновники очікують, що цього разу умови будуть складнішими", — йдеться у матеріалі.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що його місто з населенням близько мільйона осіб має готуватися до того, що залишиться без електрики до двох місяців.

"Чи будуть труднощі? Так. Чи будуть обмеження поставок? Я впевнений, що будуть", — сказав директор аналітичного центру "Центр досліджень енергетики" Олександр Харченко.

Підготовка до зими

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що компанія провела масштабні ремонтні роботи напередодні зими, але деякі енергоблоки потребують більше часу для відновлення, оскільки пошкодження були дуже значними.

"Безумовно, ми можемо сказати, що рівень надійності буде нижчим, ніж минулого року", — сказав він.

Однак, за словами Сахарука, ДТЕК встановив мішки з піском, бетонні блоки, габіони та сітки проти безпілотників для захисту енергоблоків.

Український прем'єр Денис Шмигаль розповів, що подібні заходи впроваджуються по всій країні. За його словами, сім атомних енергоблоків вже готові до зими, а ремонт ще на двох перебуває на завершальній стадії.

Очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що магістральна мережа, яка є однією з найбільш пошкоджених частин енергосистеми, готова до передачі зимових обсягів електроенергії.

"Енергосистема не така надійна і з меншим резервом потужності, ніж була до цілеспрямованих ударів, але в той же час, російський терор вже не буде несподіванкою, і всі до нього готуються", — наголосив він.

За словами генерального директора "Нафтогазу", Україна також накопичила достатньо газу, щоб пережити зиму без імпорту вперше з часів незалежності.

Нагадаємо, Україна замовила нові високовольтні трансформатори для заміни знищених внаслідок російських обстрілів минулої зими. Поки вони будуть знаходитися в Польщі та Румунії.

Також ми писали, що міністр оборони України Рустам Умєров заявив, що зимою держава-терорист РФ зосередиться на ударах по енергетичній інфраструктурі України. Водночас він запевнив, що ЗСУ гідно відповідатимуть на це.