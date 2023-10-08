Галущенко призвал украинцев запасаться генераторами на зиму

Министр энергетики Украины Герман Галущенко. Фото: wikipedia.org

Министр энергетики Герман Галущенко призывает граждан Украины запасаться генераторами на зиму. При этом, со своей стороны министерство будет делать все для того, чтобы эта техника не понадобилась.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Ми-Україна".

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По словам Галущенко, нужно покупать генераторы и проверять их. Если есть возможность усилить автономное функционирование — то нужно это делать.

"А мы со своей стороны вместе с нашей ПВО будем делать все, чтобы эта техника вам не понадобилась", — указал он.

Украина недооценивает свою энергосистему

Галущенко указал, что система электроснабжения Украины превосходит аналоги некоторых стран Европы и готова успешно пережить зимний период.

"Два основных элемента, обеспечивающих надежность любой энергосистемы — генерация и передача электроэнергии — находятся на достаточно высоком уровне", — добавил он.

Также Галущенко выделил, что способности украинской энергосистемы часто недооцениваются. Он подчеркнул, что, сравнивая энергетический микс украинской системы с системами некоторых европейских стран, можно увидеть, что он значительно превосходит их.

Напомним, что по мере приближения зимы украинские предприниматели покупают приборы для генерации электроэнергии на случай отключения света для бесперебойной работы бизнеса. Однако должны помнить, что за превышение норм хранения объемов горючего для генераторов предусмотрены штрафы.

Также мы сообщали, что Укрэнерго обратилось к украинским бизнесменам с просьбой заблаговременно приобрести генераторы. Такое решение связано с возможными рисками подготовки энергосистемы к зимнему периоду.

Кроме того, в этом году Украина входит в зиму со слабой энергетической системой в результате российских обстрелов. Тысячи инженеров работали в течение лета, чтобы отремонтировать сломанное оборудование, однако на завершение подготовки к зиме не хватило ни денег, ни времени.