Гетманцева внесли в базу "Миротворець": у чому його звинуватили

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева внесли в базу "Миротворець". Його звинуватили в руйнуванні економіки та ослабленні обороноздатності країни.

Про це йдеться в базі "Миротворець".

Читайте також:

Гетманцев у "Миротворці"

"Тривалий час був помічником зрадника Батьківщини і агента російських спецслужб Сівковича Володимира Леонідовича. Брав участь в актах гуманітарної агресії проти України", — йдеться на сайті.

У "Миротворці" зазначили, що Гетманцева внесли до бази за дії, спрямовані на дестабілізацію, руйнування економіки України, а також ослаблення обороноздатності держави.

Гетманцев у "Миротворці". Фото: скриншот

Нагадаємо, журналісти BIHUS Info провели розслідування про голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Вони наголошують, що політик обслуговує родинні компанії друга Віктора Януковича та колишнього очільника "Укравтодору", які не сплачували податки. За їхніми словами, Гетманцев також приховує родинні статки у Франції, а його мама мала бізнес в окупованому Криму після 2014 року.

Також ми писали, що голову Держаудитслужби України Аллу Басалаєву включили до бази "Миротворець". Підставами для цього стали її дії, що нібито послаблювали економіку та оборонні можливості країни у період війни, а також можливе порушення прав українських виробників та бізнесменів.

Додамо, лідера Північної Кореї Кім Чен Ина внесли до бази "Миротворця". Його звинувачують у замаху на суверенітет та територіальну цілісність України.