Гетманцева внесли в базу "Миротворец": в чем его обвинили
Председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данила Гетманцева внесли в базу "Миротворец". Его обвинили в разрушении экономики и ослаблении обороноспособности страны.
Об этом говорится в базе "Миротворец".
Гетманцев в "Миротворце"
"Долгое время был помощником предателя Родины и агента российских спецслужб Сивковича Владимира Леонидовича. Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины", — говорится на сайте.
В "Миротворце" отметили, что Гетманцев был внесен в базу за действия, направленные на дестабилизацию, разрушение экономики Украины, а также ослабление обороноспособности государства.
Напомним, журналисты BIHUS Info провели расследование о председателе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данииле Гетманцеве. Они отмечают, что политик обслуживает семейные компании друга Виктора Януковича и бывшего руководителя "Укравтодора", которые не платили налоги. По их словам, Гетманцев также скрывает семейное состояние во Франции, а его мама имела бизнес в оккупированном Крыму после 2014 года.
Также мы писали, что главу Госаудитслужбы Украины Аллу Басалаеву включили в базу "Миротворец". Основанием для этого стали ее действия, которые якобы ослабляли экономику и оборонные возможности страны в период войны, а также возможное нарушение прав украинских производителей и бизнесменов.
Добавим, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына внесли в базу "Миротворца". Его обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.