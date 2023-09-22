Гетманцева внесли в базу "Миротворец": в чем его обвинили

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данила Гетманцева внесли в базу "Миротворец". Его обвинили в разрушении экономики и ослаблении обороноспособности страны.

Об этом говорится в базе "Миротворец".

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Гетманцев в "Миротворце"

"Долгое время был помощником предателя Родины и агента российских спецслужб Сивковича Владимира Леонидовича. Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины", — говорится на сайте.

В "Миротворце" отметили, что Гетманцев был внесен в базу за действия, направленные на дестабилизацию, разрушение экономики Украины, а также ослабление обороноспособности государства.

Гетманцев в "Миротворце". Фото: скриншот

Напомним, журналисты BIHUS Info провели расследование о председателе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данииле Гетманцеве. Они отмечают, что политик обслуживает семейные компании друга Виктора Януковича и бывшего руководителя "Укравтодора", которые не платили налоги. По их словам, Гетманцев также скрывает семейное состояние во Франции, а его мама имела бизнес в оккупированном Крыму после 2014 года.

Также мы писали, что главу Госаудитслужбы Украины Аллу Басалаеву включили в базу "Миротворец". Основанием для этого стали ее действия, которые якобы ослабляли экономику и оборонные возможности страны в период войны, а также возможное нарушение прав украинских производителей и бизнесменов.

Добавим, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына внесли в базу "Миротворца". Его обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.