Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Гетманцева внесли в базу "Миротворец": в чем его обвинили arrow

Гетманцева внесли в базу "Миротворец": в чем его обвинили

22 сентября 2023 11:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Гетманцева внесли в базу "Миротворец": в чем его обвинили
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данила Гетманцева внесли в базу "Миротворец". Его обвинили в разрушении экономики и ослаблении обороноспособности страны.

Об этом говорится в базе "Миротворец".

Читайте также:

Гетманцев в "Миротворце"

"Долгое время был помощником предателя Родины и агента российских спецслужб Сивковича Владимира Леонидовича. Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины", — говорится на сайте.

В "Миротворце" отметили, что Гетманцев был внесен в базу за действия, направленные на дестабилизацию, разрушение экономики Украины, а также ослабление обороноспособности государства.

null
Гетманцев в "Миротворце". Фото: скриншот

Напомним, журналисты BIHUS Info провели расследование о председателе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данииле Гетманцеве. Они отмечают, что политик обслуживает семейные компании друга Виктора Януковича и бывшего руководителя "Укравтодора", которые не платили налоги. По их словам, Гетманцев также скрывает семейное состояние во Франции, а его мама имела бизнес в оккупированном Крыму после 2014 года.

Также мы писали, что главу Госаудитслужбы Украины Аллу Басалаеву включили в базу "Миротворец". Основанием для этого стали ее действия, которые якобы ослабляли экономику и оборонные возможности страны в период войны, а также возможное нарушение прав украинских производителей и бизнесменов.

Добавим, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына внесли в базу "Миротворца". Его обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз