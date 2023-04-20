Голова Дніпропетровської ОВА зустрівся з послом Литовської Республіки в Україні: що обговорили

Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зустрівся з послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапінасом. Він подякував за підтримку своєї області у нелегкий воєнний час.

Про це Лисак повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч голови Дніпропетровської ОВА та посла Литовської Республіки в Україні відбулася у Києві.

"Основний меседж під час спілкування: ми вдячні за підтримку Дніпропетровщини у нелегкий воєнний час. Гуманітарна місія наших литовських друзів — це неоціненний внесок у спільну Перемогу", — розповів Лисак.

Він повідомив, що міжнародні партнери продовжать допомагати країні не лише під час війни, а й після неї. За його словами, Україна — це європейська держава з аналогічними прагненнями і цінностями.

Лисак, Вальдемарас та партнери. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лисак додав, що цивілізований світ повинен триматися разом та протистояти терористам.

Нагадаємо, парламент Литви ухвалив резолюцію, яка закликає запросити Україну приєднатися до НАТО на майбутньому літньому саміті альянсу у Вільнюсі. У резолюції йдеться про те, що такий крок буде стратегічним рішенням НАТО у бік миру в Україні та Європі. Литовські парламентарі вважають, що Україна зможе сприяти безпеці НАТО і зробить альянс сильнішим.

Також ми писали, що уряд Литви планує передати Україні мобільне містечко. Воно розраховане на 36 сімей.

Додамо, 24 березня Президент України Володимир Зеленський вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу орден князя Ярослава Мудрого III ступеня. Він отримав його за особливі заслуги.